I film er kvinner over 60 år mindre representert enn dyr, ifølge en studie

Har aldrende kvinner blitt sjeldnere enn snakkende dyr i filmbransjen? Ord for ord, det en ny britisk studie viser med utvetydige konklusjoner, og som sier mye om den plassen bransjen fortsetter å gi kvinner etter 60.

Fem av hundre filmer: den statistiske avsløringen

Studien , som ble utført av anti-aldringskampanjen Age Without Limits og Centre for Ageing Better, i samarbeid med University of West London Film School, undersøkte de 100 mest innbringende filmene som ble utgitt i Storbritannia i 2023, 2024 og 2025.

Dommen: bare fem av disse produksjonene hadde en kvinne over 60 i hovedrollen. I mellomtiden hadde tjue filmer et snakkende dyr i sentrum av handlingen, og seks hadde en skuespiller ved navn Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine eller Christian Friedel) i hovedrollen, ifølge Variety . Med andre ord, i nåværende storfilmer er det fire ganger mer sannsynlig å se en antropomorf dyrekarakter i hovedrollen enn en kvinne over 60.

Tre år, hundre suksesser, en ubestridelig konklusjon

Unntakene er sjeldne, men bemerkelsesverdige: Jennifer Saunders i Allelujah, Nia Vardalos i My Big Fat Greek Wedding 3, Diane Keaton i Book Club: The Next Chapter, Demi Moore, vinner av flere priser (Golden Globe, SAG Award, Critics' Choice Award, men avvist ved Oscar-utdelingen i 2025 mot Mikey Madison for The Substance), og Jamie Lee Curtis i Freakier Friday. Bare fem skuespillerinner for å representere halvparten av befolkningen.

Og dette fenomenet er ikke nytt. Tilbake i 2023 viste «Cast Aside»-studien , utført av det samme senteret for bedre aldring på nesten 50 populære filmer utgitt siden 2010, at kvinner i alderen 65 år og eldre var mer enn tre ganger mindre representert enn menn i samme alder. Denne ubalansen er derfor ikke et nytt fenomen: den er en del av en strukturell, langvarig trend, som bransjen fullt ut omfavner.

Når de eksisterer, er dette karikerte og tause roller.

Men problemet stopper ikke med hovedrolleinnehaverne. Når de dukker opp på skjermen, blir eldre kvinner i overveldende grad henvist til biroller. Studien beskriver dem rett ut som «passive, patetiske, latterliggjort for ikke å oppføre seg på sin alder, og ofte uten betydning for hovedplottet».

Når det gjelder dialog, er observasjonen like slående: kvinnelige karakterer over 50 snakker 14 % mindre enn sine mannlige motparter på samme alder. De mangler visuell tilstedeværelse og er også fratatt taleevnen. Denne todelte marginaliseringen forvandler skjermen til et smalt speil, hvor bare noen få ansikter – unge, kvinnelige eller mannlige, men absolutt ikke for gamle når det gjelder kvinner – får en stemme.

En bransje som «sparker» skuespillerinner helt ned i 40-årene

Denne utelukkelsen er ingen hemmelighet: skuespillerinner har selv fordømt den i årevis. «Det er enighet i bransjen om at når du først er skuespillerinne, rundt 40, er du ferdig», har Nicole Kidman allerede oppsummert . Geena Davis, grunnlegger av Geena Davis Institute on Gender in Media, var enig i et intervju med CBS News : «Det er veldig annerledes for skuespillerinner over 50 enn for skuespillere på samme alder.»

Sammenligningen er barsk. Mens aldrende menn fortsatt blir fremstilt som helter, elskere eller mentorer, ofte motsatt betydelig yngre partnere, blir kvinner henvist til sidelinjen. Som om det å aldre som kvinne forblir, i det filmiske ubevisste, en estetisk feil som må skjules.

«Hvor er historiene våre?»: Skuespillernes opprør

Stilt overfor disse tallene heves flere stemmer i bransjen. I spissen for dette er Emma Thompson (67), Oscar-vinner og frittalende støttespiller for kampanjen. «Kvinner utgjør halvparten av befolkningen, og vi blir eldre. Så hvor er historiene våre?» spør den britiske skuespillerinnen i uttalelsen sin.

Og hun fortsatte, i en tekst som sirkulerte mye: «Jo eldre vi blir, desto mer interessante blir vi. Jeg vil se flere filmer sentrert om modne kvinner: vi er fengslende, relaterbare, og det er på tide at vi blir satt i sentrum av historien. Eldre kvinner trenger ikke tillatelse til å eksistere på skjermen. De eksisterer allerede i verden; det er opp til kino å ta igjen det tapte.»

Dette manifestet gjenspeiler implisitt de andre skikkelsene i filmbransjen, og starter med Demi Moore, hvis slående rolle i Coralie Fargeats *The Substance* fordømte nettopp det å forkaste skuespillerinner etter en viss alder. En stemme som for lengst har blitt taus, men som endelig ser ut til å finne sin stemme.

En krevende offentlighet, en blind økonomi

Det mest paradoksale aspektet ved denne slettingen er at den strider mot offentlige forventninger. Ifølge en parallell undersøkelse av 4000 personer mener én av tre respondenter at det ikke finnes nok filmer med kvinner over 60 i hovedrollene, et tall som stiger til 39 % blant kvinner. Én av seks sier til og med at de ville vært mer tilbøyelige til å gå på kino hvis en eldre kvinne hadde hovedrollen.

Forskjellen er desto mer slående gitt at i Storbritannia er nesten én av fem kinogjengere over 55 år. «Representasjonen av eldre skuespillerinner i hovedroller er så uforholdsmessig stor i forhold til det eldre kinopublikummet at denne mangelen, ærlig talt, er fornærmende», sier Dr. Carole Easton, direktør for Centre for Ageing Better. Fornærmende, altså – og økonomisk absurd.

Utover kino, et signal sendt til hele samfunnet

Det essensielle spørsmålet gjenstår: hva avslører denne usynligheten, utover kinoens sfære? «Ved å ikke representere eldre mennesker, og spesielt eldre kvinner, på en nøyaktig måte, bidrar filmindustrien aktivt til marginaliseringen av eldre i samfunnet», advarer Harriet Bailiss, medleder for kampanjen. «Det er ikke rart at så mange kvinner sier at de føler seg usynlige når de blir eldre, når de aldri ser seg selv reflektert på skjermen.»

Fordi kino ikke bare skildrer verden: den former den. Med hver film som velger å plassere en 25 år gammel heltinne ved siden av en 60 år gammel heltinne, gjenskapes en hel kollektiv fantasi, som lærer oss, scene etter scene, at kvinner først og fremst verdsettes for sin ungdom, og at for dem er det å bli gammel ensbetydende med å forsvinne. Denne fiksjonen gir til syvende og sist svært reelle effekter, på arbeidsplassen, i det sosiale livet og til og med i selvtilliten som aldrende kvinner har.

I en tid der mangfold endelig tar overhånd, er aldersdiskriminering – spesielt når det gjelder kvinner – fortsatt en blind flekk i filmbransjen. Ved å påpeke at et snakkende dyr nå har større sannsynlighet for å få en hovedrolle enn en 60 år gammel kvinne, stiller denne studien et enkelt, men presserende spørsmål: hvor lenge vil kinoen late som om den ikke ser halvparten av publikummet sitt? Skuespillerinner har allerede begynt å heve stemmene. Det gjenstår å se om bransjen endelig er klar til å lytte.