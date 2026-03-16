Oscar-utdelingen 2026: Disse skuespillerinnene satte sitt preg på kvelden ved å vinne kvinneprisene

Jessie Buckley, Amy Madigan og Autumn Durald Arkapaw satte sitt preg på Oscar-utdelingen i 2026 ved å vinne de viktigste kvinnelige prisene, og dermed markerte de et virkelig vendepunkt for representasjonen av kvinner i Hollywood.

Jessie Buckley, kveldens dronning med Hamnet

Den irske skuespillerinnen og sangeren Jessie Buckley vant Oscar-prisen for beste kvinnelige skuespillerinne for sin rolle i «Hamnet», og ble dermed den første irske kvinnen som vant i denne kategorien. Hennes intense og følsomme skildring av en kompleks karakter lot henne seire over Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne og Renate Reinsve. Denne seieren bekreftet hennes status som en stor skuespillerinne, i stand til å veksle mellom uavhengige filmer og ambisiøse studioproduksjoner.

Amy Madigan, den stille styrken i biroller

I kategorien beste kvinnelige birolle vant den amerikanske skuespillerinnen og musikeren Amy Madigan Oscar for sin prestasjon i Weapons. Som 75-åring legemliggjør hun en nøkkelfigur i filmen, og bringer dybde, tyngde og menneskelighet til karakteren sin. Seieren hennes, foran Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku og Teyana Taylor, understreker viktigheten av modne kvinneroller, som ofte undervurderes i Hollywood.

Høstens Durald Arkapaw, en historisk seier bak kameraet

Hun er ikke skuespillerinne, men hun skrev historie bak kameraet: Den amerikanske filmfotografen Autumn Durald Arkapaw vant Oscar for beste foto for «Sinners». Hun ble den første kvinnen, og også den første svarte filmfotografen, som vant denne prisen. Hennes visuelle arbeid på denne skrekk-actionfilmen, som ble rost for sine kontraster, dristige lyssetting og komposisjonssans, banet vei for en ny generasjon kvinnelige fotoregissører i et felt som lenge har vært dominert av menn.

Med Jessie Buckleys Oscar-seier, Amy Madigans triumf og Autumn Durald Arkapaws historiske opptreden feiret Oscar-utdelingen i 2026 kvinnelig talent både foran og bak kameraet. Disse seirene sender et sterkt budskap: kvinner er ikke lenger fornøyde med å bare eksistere i fortellinger; de legemliggjør dem, bærer dem og former dem.