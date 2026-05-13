Hæler, kjoler, selfier: reglene for filmfestivalen i Cannes som gjestene må følge

Å gå på den røde løperen på filmfestivalen i Cannes er mer enn bare et elegant utseende. Bak de blinkende lysene, de spektakulære kjolene og det nøye utvalgte antrekket ligger det et strengt sett med regler som alle gjester må følge. I Cannes er stilen fri i ånden, men strukturert i praksis – og den røde løperen inngår ingen kompromisser.

Formelt antrekk kreves: eleganse fremfor alt

For å delta på de offisielle visningene er kleskoden ikke tillatt å forhandle om. Menn må bruke smoking med sløyfe eller mørkt slips. Alternativt kan en svart eller marineblå dress aksepteres, men alltid i forbindelse med formell antrekk.

For kvinner er kleskoden formell: aftenkjole, liten sort, cocktailkjole, buksedress eller mørkt skjørt, eller et elegant antrekk med en pen topp. Målet er klart: å bevare festivalens prestisjefylte image. Resepsjonspersonalet er ansvarlig for å sikre at kleskoden overholdes og kan nekte adgang til alle som ikke overholder den.

Joggesko, en gang forbudt, er ikoniske.

Hvis det finnes én regel som er kjent selv for allmennheten, så er det den om joggesko. De er strengt forbudt på den røde løperen. Gjestene må bruke elegante sko, med eller uten hæler. Selv om noen regler kan ha utviklet seg over tid – spesielt når det gjelder flate sko – forblir joggesko ekskludert uten unntak.

Den røde løperen har likevel vært vitne til noen minneverdige øyeblikk: i 2016 gikk den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Julia Roberts barbeint, og i 2017 tok også den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og artisten Kristen Stewart av seg skoene i protest. I mellomtiden skapte den amerikanske manusforfatteren, regissøren, skuespilleren og produsenten Spike Lee overskrifter i 2021 ved å dukke opp i joggesko.

Selfier er forbudt for å bevare den røde løperen

Siden 2018 har selfier og bruk av smarttelefoner vært forbudt på den røde løperen. Denne avgjørelsen ble tatt for å effektivisere prosesjonen og unngå forsinkelser. Målet er enkelt: å opprettholde en smidig flyt og bevare øyeblikkets magi. Offisielle fotografer har dermed optimal tilgang til å fange viktige øyeblikk, uten den improviserte konkurransen fra hevede telefoner.

Nye kleskoder: ikke mer nakenhet eller overdreven bruk

Regelverket har nylig blitt enda strengere. Siden 2025 har nakenhet vært eksplisitt forbudt på den røde løperen og gjennom hele festivalen. Antrekk som anses som for gjennomsiktige blir også målrettet. Tanken er å opprettholde «en viss visuell konsistens og respektere arrangementets institusjonelle rammeverk».

Spektakulære silhuetter, men innrammet

Svært voluminøse antrekk, spesielt de med lange slep, er også begrenset når de hindrer bevegelse eller sitteplasser. Dette betyr ikke slutten på kreativiteten, men snarere en tilpasning. Designere jobber nå med mer flytende utseender, utformet for å kombinere estetikk og bevegelseskomfort. Resultatet forblir spektakulært, men mer funksjonelt.

Vesker går også gjennom kontrollene

En annen mindre kjent regel: store vesker er forbudt under gallavisninger. Totevesker, ryggsekker eller store gjenstander er ikke tillatt på kinoene. En garderobe lar deg imidlertid legge igjen eiendelene dine i nærheten av lokalet, slik at du kan bevege deg fritt rundt. Denne regelen forklarer den nesten allestedsnærværende tilstedeværelsen av små, elegante clutcher på den røde løperen i Cannes.

En 2026-utgave i kontinuitet

For filmfestivalen i Cannes i 2026, som går av stabelen fra 12. til 23. mai på Palais des Festivals, vil disse reglene forbli gjeldende. Til tross for noen justeringer og diskusjoner hvert år, forblir det generelle rammeverket uendret. Festivalteamene fortsetter å strengt følge disse retningslinjene, uavhengig av gjestenes berømmelsesnivå. Målet er fortsatt det samme: å bevare arrangementets unike identitet.

Til syvende og sist pålegger filmfestivalen i Cannes en «spesiell» balanse: kunstnerisk frihet i kreasjonene, men et strengt rammeverk for presentasjonen av dem. Denne disiplinen er en integrert del av myten om den røde løperen, hvor hver opptreden blir et veritabelt stilspråk.