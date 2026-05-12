Eurovision 2026: Disse sangerne kan godt bli årets overraskelseshits

Bare dager før den store finalen som er planlagt til 16. mai 2026 på Wiener Stadthalle i Wien, skaper Eurovision allerede begeistring over hele Europa. Denne 70. utgaven samler 35 land til en konkurranse som fortsetter å vokse i popularitet. Og mens noen navn allerede dominerer spådommene, kan andre kvinnelige artister godt riste opp rankingen kvelden før finalen.

Monroe (Frankrike): juvelen som kunne forandre alt

Den franske sangeren Monroe, som er rangert som nummer 4 på Eurovisionworlds nettside per 9. mai 2026, er blant de seriøse kandidatene til seieren. Låten hennes «Regarde!» gjorde et sterkt inntrykk fra de aller første opptakene fra øvelsen, til det punktet at flere av konkurrentene hennes roste henne på sosiale medier.

Den finske sangeren Pete Parkkonen og den latviske representanten Atvara var blant dem som entusiastisk kommenterte opptredenen. Frankrike har ikke vunnet konkurransen siden 1977. Etter Louanes 7. plass i 2025, forventes det at Monroe vil puste nytt liv i den franske delegasjonen. En seier ville være en skikkelig overraskelse, men hennes oppgang på ranglisten gjør muligheten stadig mer sannsynlig.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eurovision Song Contest (@eurovision)

Delta Goodrem (Australia): Erfaring til tjeneste for «powerballaden»

Delta Goodrem, som representerer Australia, er ingen nykommer i musikkscenen. Ifølge informasjon publisert av Eurovision.com signerte den Sydney-fødte artisten sin første kontrakt som 15-åring, har solgt over ni millioner album over hele verden, og har hatt fem nummer én-album og ni nummer én-singler i hjemlandet. Hun var tidligere coach på «The Voice Australia» i ni sesonger, og har også samarbeidet med Céline Dion og den australsk-britiske sangeren, skuespillerinnen, produsenten og aktivisten Olivia Newton-John.

I Wien skal hun fremføre «Eclipse», en powerballade som fremhever stemmen og følelsene hennes. Selv om bookmakerne plasserer henne på 5. plass med omtrent 25 % sjanse for å ende blant de tre beste, kan sceneerfaringen hennes gjøre at hun klarer å overraske i en finale der publikumsavstemningen fortsatt er svært uforutsigbar.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eurovision Song Contest (@eurovision)

Atvara (Latvia): Åpenbaringen med et sterkt budskap

Atvara (ekte navn Liene Stūrmane) er en ekte outsider i denne utgaven, og representerer Latvia etter å ha vunnet det nasjonale utvalget i Supernova 2026. Artisten, som opprinnelig er fra Liepāja, skal forsvare tittelen «Ēnā» («I skyggen» på engelsk), en intim sang inspirert av barndommen hans, preget av et vanskelig familiemiljø.

Gjennom tekstene sine utforsker Atvara konseptet om et dobbeltliv: det vi viser til andre og det vi bærer i oss. Det er et universelt budskap som kan gi gjenklang over hele Europa. Selv om hun kanskje ikke er blant bookmakernes fem beste, gjør hennes kunstneriske dybde og oppriktighet i tilnærmingen hennes henne til en sterk kandidat til å overraske alle i den offentlige avstemningen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eurovision Song Contest (@eurovision)

Eurovision 2026 lover en åpen finale mellom en fremadstormende fransk favoritt, en etablert internasjonal artist og en åpenbaring fra de baltiske statene. Selv om bookmakerne kommer med sine spådommer, ligger magien i konkurransen nettopp i disse uventede resultatene som kan endre kveldens gang. Følg med lørdag 16. mai 2026, direkte fra Wien på France 2, for å oppdage hvilken av disse stemmene som vil sette sitt preg på konkurransen.