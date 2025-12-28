Brigitte Bardot døde 91 år gammel: skjønnhet og opprør til siste slutt

Brigitte Bardot, den ikoniske franske skuespillerinnen og ivrige dyrerettighetsforkjemperen, døde 28. desember 2025, i en alder av 91 år, i sitt hjem i Saint-Tropez. Som et skjønnhetsikon etterlater hun seg et komplekst image, både beundret og kontroversielt.

En stjerne som ble en legende

Bardot, som ble berømt med « Og Gud skapte kvinnen » i 1956, ble raskt selve symbolet på en ny type kvinnelig frihet. På skjermen og i livet forkastet hun normer og utfordret femininitetens koder. Muse, skuespillerinne, sangerinne, hun ble et globalt fenomen og et symbol for en hel generasjon.

En ambivalent feminisme

Brigitte Bardot gjorde aldri krav på tittelen «feminist». Hun tok til og med avstand fra den, og kritiserte visse samtidige bevegelser. Likevel, gjennom sin uavhengighet, sin nektelse av å underkaste seg patriarkalske diktater, sin fritt forfulgte karriere og sin evne til å hevde seg i en mannsdominert verden, legemliggjorde hun på sin egen måte en form for instinktiv feminisme. Hun åpnet et rom for frihet for kvinner, samtidig som hun ubevisst bar vekten av et bilde formet av det mannlige blikket.

En kvinne i krise

I 1973, i en alder av 39 år, forlot hun filmbransjen for godt for å vie seg til dyrs rettigheter. Hun opprettet Brigitte Bardot-stiftelsen , en av de mest innflytelsesrike i Europa på dette feltet. Selv om engasjementet hennes ble rost, møtte hennes offentlige uttalelser også kritikk.

En kropp i medias søkelys, en personlig kamp

Brigitte Bardot, kjent som «BB», er ofte et fascinasjonsobjekt og har ofte blitt redusert til sitt eget utseende. Bak ikonet var det imidlertid en kvinne som slet med seg selv, og som flere ganger snakket om sine sårbarheter, sin lidelse og sitt behov for å trekke seg tilbake.