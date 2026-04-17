Pluss-size-modellen Ashley Graham gjenopplevde fargerik vintage og skapte furore

I et Instagram-innlegg oppsummerte den amerikanske modellen Ashley Graham sine motevalg med en enkel setning: «Jeg tar min vintage med litt kurve .» Deretter listet hun opp flere ikoniske motehus – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – samt Gabriel Held Vintage.

En veldig selvsikker arkivgarderobe

Med dette innlegget viser Ashley Graham frem en vintage-garderobe som er uttenkt som et ekte stiluttrykk. Utvalget av ikoniske merker som Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli og Issey Miyake skaper et uttrykksfullt moteunivers. Mer enn bare et kuratert utvalg av plagg, avslører dette innlegget en visjon om vintage som en lekeplass, og blander ikoniske referanser med en sterk forkjærlighet for slående silhuetter.

En måte å hevde sin form på

Styrken til dette innlegget ligger også i bildeteksten. Ved å skrive «Jeg tar min vintage med litt kurve», knytter Ashley Graham tydelig ideen om et motearkiv til en kurvet figur, uten å prøve å glatte ut eller nøytralisere imaget hennes. Denne korte, men effektive uttalelsen er i tråd med karrieren hennes. Ashley Graham har alltid vært forkjemper for inkluderende mote og minner oss om at banebrytende stil, luksus og attraktivitet aldri bør forbeholdes én enkelt kroppstype.

Med bare noen få ord leverer Ashley Graham et innlegg som går utover ren «stilistisk effekt». Ved å kombinere ikoniske merker, vintage-plagg og dristige silhuetter, tilbyr hun en friere, mer moderne vri på arkivmote. Fremfor alt tjener dette innlegget som en påminnelse om at en vintage-garderobe kan være fullt ut legemliggjort.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
«Vakker og fri»: I en alder av 62 år fortsetter denne australske modellen å inspirere.

«Vakker og fri»: I en alder av 62 år fortsetter denne australske modellen å inspirere.

Den australske forretningskvinnen, modellen og skuespillerinnen Elle Macpherson er en fremtredende skikkelse i motebransjen. Hun fortsetter å tiltrekke...

Modellen Thylane Blondeau, som har fått kallenavnet «verdens vakreste lille jente», feirer 25-årsdagen sin.

Den 5. april 2026 feiret den franske modellen Thylane Blondeau sin 25-årsdag. Hun er kjent verden over siden...

«Hun har gått opp i vekt»: Denne modellen bryter tausheten etter å ha blitt kritisert for utseendet sitt

Modellen Beca Michie tok til TikTok for å svare på kritikk av sitt fysiske utseende. Hun forklarte at...

I et satengantrekk viser pluss-size-modellen Ashley Graham frem figuren sin

Den amerikanske modellen Ashley Graham gjorde nylig et plask under opptredenen sin på The Kelly Clarkson Show. Hun...

Historien om Daphne Selfe, en modell som forble aktiv til hun var 97 år gammel

Daphne Selfe satte sitt preg på motehistorien. Den britiske modellen, som var aktiv i over syv tiår, ble...

På sanden viser denne kurvede modellen stolt frem figuren sin.

Modell Jocelyn Corona vekker oppsikt med en fotoseanse i et varmt ørkenlandskap. Hun poserer på sand og steiner...