Pluss-size-modellen Ashley Graham gjenopplevde fargerik vintage og skapte furore

I et Instagram-innlegg oppsummerte den amerikanske modellen Ashley Graham sine motevalg med en enkel setning: «Jeg tar min vintage med litt kurve .» Deretter listet hun opp flere ikoniske motehus – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – samt Gabriel Held Vintage.

En veldig selvsikker arkivgarderobe

Med dette innlegget viser Ashley Graham frem en vintage-garderobe som er uttenkt som et ekte stiluttrykk. Utvalget av ikoniske merker som Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli og Issey Miyake skaper et uttrykksfullt moteunivers. Mer enn bare et kuratert utvalg av plagg, avslører dette innlegget en visjon om vintage som en lekeplass, og blander ikoniske referanser med en sterk forkjærlighet for slående silhuetter.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

En måte å hevde sin form på

Styrken til dette innlegget ligger også i bildeteksten. Ved å skrive «Jeg tar min vintage med litt kurve», knytter Ashley Graham tydelig ideen om et motearkiv til en kurvet figur, uten å prøve å glatte ut eller nøytralisere imaget hennes. Denne korte, men effektive uttalelsen er i tråd med karrieren hennes. Ashley Graham har alltid vært forkjemper for inkluderende mote og minner oss om at banebrytende stil, luksus og attraktivitet aldri bør forbeholdes én enkelt kroppstype.

Med bare noen få ord leverer Ashley Graham et innlegg som går utover ren «stilistisk effekt». Ved å kombinere ikoniske merker, vintage-plagg og dristige silhuetter, tilbyr hun en friere, mer moderne vri på arkivmote. Fremfor alt tjener dette innlegget som en påminnelse om at en vintage-garderobe kan være fullt ut legemliggjort.