Den etiopiske moteinnholdsskaperen Kalu Putic fengsler internettbrukere med sin unike stil

En etiopisk tenåring skaper for tiden overskrifter verden over. Bare 15 år gammel forvandler Kalu Putic avfall til haute couture-plagg i virale videoer som har fengslet millioner av internettbrukere.

Et fenomen som oppsto i Etiopia

Navnet Kalu Putic, noen ganger stavet Kalu Putik, har eksplodert på sosiale medier de siste månedene. Denne designeren, opprinnelig fra byen Mekelle i Tigray-regionen i Etiopia, tiltrekker seg nå oppmerksomheten til store internasjonale motemedier. Kjent under brukernavnet sitt @kaluputics, har denne moteentusiasten gjort plattformer som Instagram og TikTok til sine personlige catwalks. Hans virkelige navn er Kaleb, noen ganger stavet Kaleab, og han er bare 15 år gammel. Hans ungdomstid forringer på ingen måte modenheten i hans visuelle stil, som allerede har blitt sammenlignet med de største navnene innen moteredaksjoner.

Å omdanne avfall til haute couture

Kalu Putics signaturstil er basert på en enkel idé: å forvandle materialer som er ment for søppelet til plagg som passer til catwalken. Han bruker gummirester, gamle tekstiler, papp og plastplater for å skape slående moteplagg som trosser tradisjonelle designnormer. Gamle sko, skrapmetall, aluminiumsfolie, ståltråd eller stoffrester: alt blir råmateriale for skapelsen. Denne oppsirkuleringstilnærmingen stiller spørsmål ved vårt forhold til forbruk, avfall og hurtigmote.

En selvlært designer uten studio eller moteskole

Det som er spesielt slående med Kalu Putic er at han er fullstendig selvlært. Den unge designeren jobber uten dyre stoffer, moderne syutstyr eller formell utdanning. Ingen studio, ingen stylingteam, ingen profesjonell produksjon: han filmer videoene sine foran en enkel vegg i byen Mekelle, hvor gamle sko, revne stoffer og støvete vesker henger. Denne enkelheten, langt fra å forringe arbeidet hans, er faktisk dets styrke, en verden unna det ultrapolerte innholdet vi er vant til å se på nettet.

Virale videoer med millioner av visninger

Omfanget av fenomenet er svimlende. Ifølge internasjonale medier la den unge etiopieren ut sin første video 29. mars, og antallet følgere på Instagram skal angivelig ha økt med to millioner på én dag, og passert seks millioner på to måneder. Hans første innlegg har allerede nådd over 84 millioner visninger og 5,4 millioner likerklikk, mens mesteparten av det påfølgende innholdet hans også har fått titalls millioner visninger. En meteorisk vekst til viralitet.

En iscenesettelse som har blitt hans signatur

Utover materialene som brukes, er det estetikken i videoene hans som skaper avhengigheten. Sekvensene hans begynner vanligvis med det som ser ut som en haug med tilfeldige materialer og en tenåring som balanserer på en treplanke. Så, nesten plutselig, skjer forvandlingen. I løpet av få sekunder blir det tilsynelatende kaoset til et arkitektonisk utseende, en såkalt «dramatisk» silhuett, et improvisert mini-moteshow på gaten. Dette overraskelsesmomentet, kombinert med selvtilliten han utstråler foran kameraet, forvandler hver video til en mini-begivenhet. Det er en formel som fungerer desto bedre fordi den bryter med de vanlige konvensjonene for moteinnhold.

Kjendiser sjarmert av arbeidet hans

Kalu Putics arbeid strekker seg nå langt utover hans nærmeste følgere. Flere kjendiser, inkludert sangeren SZA, har offentlig rost kreasjonene hans laget av gjenbrukte stoffer og hverdagsmaterialer. Internasjonale motemerker begynner også å legge merke til talentet hans, i en bransje som stadig mer er oppmerksom på skapere som dukker opp fra sosiale medier. Denne anerkjennelsen kan til slutt åpne dører for en internasjonal karriere for ham.

Et symbol på etiopisk kreativitet

Utover det individuelle fenomenet har Kalu Putics fremgang en bredere dimensjon. For observatører går suksessen hans langt utover bare internettkjendisstatus: den posisjonerer Etiopia som et arnested for rått talent, motstandskraft og moderne innovasjon. I en tid der global mote søker å gjenoppfinne seg selv og innlemme flere stemmer fra det globale sør, fremstår hans fremkomst som et kraftig signal. Afrikansk ungdom, utstyrt med ikke mer enn en smarttelefon, beviser at de kan pålegge sine egne estetiske koder uten å gå gjennom bransjens tradisjonelle kanaler.

En dypt bærekraftig tilnærming

Til slutt resonnerer Kalu Putics arbeid spesielt sterkt med samtidsspørsmål. I en motebransje som jevnlig kritiseres for sin miljøpåvirkning, viser denne unge designerens arbeid at en annen vei er mulig. Ved å gjenbruke det som ellers ville havnet på en søppelfylling, minner han oss om at kreativitet kan være forankret i en logikk av enkelhet og gjenbruk.

Med sine spektakulære kreasjoner laget av avfallsmaterialer, legemliggjør Kalu Putic en ny generasjon designere, i stand til å riste opp etablerte normer fra et fortau i Mekelle. Bare 15 år gammel minner etiopieren oss om at mote ikke alltid handler om ressurser, men om fantasi – og at de mest slående catwalken noen ganger verken er i Paris eller Milano, men på en enkel treplanke, foran en telefon og millioner av øyne.