Flip-flops, ikke stilig? Dette enkle trikset beviser det motsatte

I sommersesongen blir flip-flops en forlengelse av føttene våre. Dette paret, holdt sammen av nesten ingenting annet enn en enkelt såle og uten rom for tvil, legemliggjør sommeren i all sin prakt. Noen ganger beskyldt for å være for avslappet eller forenklet for byen, kan de likevel brukes langt utenfor den varme sanden. Hvordan? Ved å legge til noen kreative detaljer til den Y-formede stroppen.

Løft opp flip-flopsene dine med små hårstrikker

Opprinnelig var flip-flops primært designet for praktisk bruk og komfort. De kunne enkelt tas av for å hoppe i vannet og føle brisen mot føttene. Men flip-flops, som ikke var ment å forbedre fritidsantrekk, ble raskt ettertraktet motetilbehør for de mest fulgte nettmoteinteresserte.

Dette er ikke lenger de sjelløse, klumpete flip-flopsene vi bare brukte i det lokale bassenget eller på turer til stranden. Disse minimalistiske skoene, som lenge har vært assosiert med hawaiiskjorter og bermudashorts, gjør comeback i moteverdenen. Pyntet med gullutsmykninger, skjellbeslag , flettede stropper eller plassert noen centimeter over bakken , er flip-flops ikke lenger bare et postkortbilde eller en del av den uformelle ferierendes startpakke. De tar gatene og begir seg utenfor allfarvei. Imidlertid egner ikke alle stiler seg til et så dristig utsagn.

Heldigvis kan vi gi de gamle, pinlige flip-flopsene våre et fullstendig nytt utseende med et uventet tilbehør: hårstrikker. Og ikke bare noen hårstrikker. Disse båndene fra barneavdelingen som mødrene våre brukte til å lage palmefrisyrene til oss. Metoden er enkel, og selv gjør-det-selv-nybegynnere kan mestre den. Som @gabymendesensina demonstrerer i veiledningen sin, fest hårstrikker i din valgte farge rundt stroppen (helst en stiv en), og fest deretter hver ende fra høyre mot venstre. For å feste alt, fjern stroppen fra hullet, tre hårstrikken gjennom den og sett den tilbake på plass.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Gaby Mendes (@gabymendesensina)

Tilpasse flip-flops-stilen din: en viral motetrend

På sosiale medier improviserer mange kvinner håndverksprosjekter rundt flip-flopsene sine, som de synes er for enkle. De personliggjør dem med alle slags tilbehør for å gi dem mer karakter og vise dem frem i et større område enn bare hos iskremselgeren.

Innholdsskapere har hver sine egne metoder i denne kunsten å tilpasse seg. Noen surrer trådsneller rundt stroppen og legger deretter til glitrende anheng, mens andre gjenbruker hårspenner til integrerte smykker. De mest ressurssterke lager kopier av sesongens mest trendy stiler ved hjelp av kunstige blomster, mens de mer romantiske knyter bånd mellom tærne for et raffinert utseende. Men å dømme etter de mest virale videoene, er nøkkelen å samle anheng. Disse små lommejuvelene forvandler et par flip-flops til et statement.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Heather Goodman 🐚 (@hbgoodie)

Å bruke flip-flops i byen: en trend som vinner terreng

Flip-flops, som en gang var henvist til ferieklær, finner nå veien inn i urbane antrekk, forutsatt at de brukes med en viss balanse. Sammen med flagrende bukser, et langt skjørt, en lett kjole eller vide jeans, kan de gi den uanstrengt kule touchen som løfter en sommersilhuett. Ideen er ikke å bruke dem med hva som helst, men å innlemme dem som et bevisst moteuttrykk.

Tilpassede flip-flops er en flott måte å bryte med det grunnleggende utseendet sitt. Ved å legge til perler, bånd, fargerike strikker eller anheng blir de mer personlige, nesten unike. Det er en enkel måte å resirkulere et gammelt par som er glemt bakerst i skapet, uten å gi etter for impulskjøp. Og kanskje det er hele poenget med denne trenden: å gi stil til en vanlig gjenstand med svært liten innsats.

Til syvende og sist beviser flip-flops at de ikke trenger å være sofistikerte for å være attraktive. Et lite tilbehør, litt fantasi og noen få minutter er alt som skal til for å gi dem et nytt liv. Ved å kombinere en gjør-det-selv-ånd, et snev av upcycling og et ønske om personalisering, forvandler dette trikset sommerens enkleste sko til et ekte moteuttrykk.