Å reise lett, uten å ofre komfort eller hygiene: dette er utfordringen millioner av kvinner står overfor daglig. Engangsundertøy for kvinner har dukket opp som en enkel og effektiv løsning på dette problemet.

Laget av ikke-vevd stoff , mykt mot huden og bemerkelsesverdig lett, frigjør dette engangsundertøyet kvinnelige reisende fra de vanlige begrensningene ved klesvask.

Fra weekendturer med venner til forretningsreiser, inkludert en dag på spaet , ledsager han ethvert eventyr med total diskresjon.

Engangstruser for kvinner laget av ikke-vevd stoff: komfort og letthet i bagasjen

Materialet som brukes til å lage dette engangsundertøyet er TNT, eller ikke-vevd stoff . Dette tekniske stoffet har bemerkelsesverdige egenskaper for bevegelse.

Fleksibel, lett og myk mot huden , og tilbyr ekte komfort til tross for sin midlertidige natur. Dens holdbarhet sikrer pålitelig grep gjennom hele dagen.

Hvert par truser måler 18 x 2,5 x 48 cm , noe som gjør at de enkelt får plass i en toalettmappe. Designet i én størrelse passer alle sikrer et funksjonelt snitt, designet for å tilpasse seg ulike kroppsformer.

Vi setter spesielt pris på denne inkluderende tilnærmingen, som unngår komplikasjonene med utvelgelse før reisen.

Dette diskré undertøyet er tilgjengelig i svart og passer sømløst til ethvert antrekk. Det enkle snittet etterlater ingen synlige linjer.

For enhver kvinne som reiser samtidig som hun optimaliserer bagasjeplassen, representerer dette kompakte formatet en åpenbar løsning.

Praktisk og hygienisk emballasje designet for reiser

Vi synes det er spesielt gjennomtenkt at hvert par truser er individuelt pakket inn. Denne individuelle emballasjen sikrer maksimal hygiene under transport, enten de legges i en veske, sminkepung eller håndbagasje.

Null risiko for kontaminering, null ubehagelige overraskelser ved åpning.

Emballasjealternativene passer for alle typer reisende. En pakke med 50 deler er ideell for korte turer eller sporadiske brukere.

100-delers pakken dekker behovene til hyppige reisende eller profesjonelle som ofte er på farten.

For sistnevnte forenkler pappformatet med 20 poser per kartong lagerstyring hjemme eller på kontoret.

Dette pakkesystemet forenkler bagasjelogistikken betraktelig. Bare velg antall engangsartikler som trengs basert på lengden på oppholdet ditt. Praktisk, raskt og krever ingen unødvendig tankegang.

Ingen vask, ingen problemer: den største fordelen med engangsundertøy når du reiser

Et av de mest overbevisende argumentene for engangsundertøy ligger i det fullstendige fraværet av vask. Etter bruk kastes det rett og slett. Ingen vask, ingen desinfisering, ingen tørking nødvendig på et hotellrom.

Dette enkle faktum forvandler reiseopplevelsen.

I sammenhenger som camping, bilturer eller behandlinger på velværesentre gir denne egenskapen perfekt mening.

Vi tenker spesielt på kvinner som reiser til flere destinasjoner på kort tid: de reduserer den mentale belastningen knyttet til klesvask betraktelig.

Ved å eliminere enhver risiko for krysskontaminering , oppfyller dette engangsundertøyet også de strengeste hygienekravene. Beskyttelsen det gir er umiddelbar og pålitelig. For sykehusopphold eller fødeavdelinger representerer denne praktiske funksjonen en betydelig komfort.

Et sertifisert produkt for ansvarlig og miljøvennlig reise

Miljøvennlig reisevirksomhet er en økende bekymring. Ifølge en studie fra ADEME i 2023 sier over 70 % av franskmenn at de ønsker å redusere miljøpåvirkningen av reisene sine. I denne sammenhengen er det helt fornuftig å velge sertifiserte produkter .

Denne engangstrusen er sertifisert i henhold til Global Recycled Standard (GRS), som bekrefter en sammensetning som består av minst 50 % resirkulerte materialer .

Opprinnelsen til disse resirkulerte materialene verifiseres uavhengig i hvert trinn i forsyningskjeden , noe som garanterer full åpenhet fra leverandøren .

Det internasjonalt anerkjente sertifiseringsorganet Bureau Veritas bekrefter denne prosessen under nummer TE-00332582. GRS-sertifiseringen stiller også strenge sosiale og miljømessige krav, inkludert håndtering av kjemiske stoffer og beskyttelse av arbeidere.

Dette produktet er også kvalifisert for Climate Pledge Friendly-programmet og er produsert med kjemiske komponenter som anses som trygge for menneskers helse.

Engangs dametruser for spa og velvære: allsidig bruk på farten

Dette engangsundertøyet ble opprinnelig utviklet for profesjonell bruk i skjønnhetssalonger , massasjesalonger og kosmetiske sentre, og har naturlig nok blitt en fast bestanddel av reisendes bagasje.

Dens profesjonelle opprinnelse garanterer en kvalitet utviklet for kravene til kroppspleie .

Å reise med ditt eget engangsundertøy gir full uavhengighet under en massasje eller spabehandling . Du trenger ikke å vente på at et spa skal tilby det.

Vi finner dette scenariet på profesjonelle konferanser som inkluderer avslapningsområder , eller under opphold som kombinerer arbeid og velvære .

Velg riktig mengde engangsundertøy avhengig av lengden på reisen.

Noen få enkle retningslinjer gjør det enkelt å bestemme mengden du skal ta:

For en helg (2 til 3 dager): 3 til 5 par undertøy er mer enn nok.

For én uke: en pakke med 10 til 15 deler dekker daglig behov og eventuelle spa-behandlinger.

For et lengre opphold eller en biltur: 50-delers pakken er den ideelle størrelsen.

For fagfolk som ofte er på farten eller deltar på konferanser : 100-delers pakken eller 20-pakningen optimaliserer lagerstyringen.

Designet «one-size-fits- all» forenkler planleggingen: du trenger ikke lenger å gjette hvilken størrelse du skal bestille. Individuell emballasje lar deg ta med deg akkurat det du trenger.

Vi anbefaler at du alltid legger til noen ekstra mynter for uforutsette omstendigheter, spesielt hvis tilgang til et spa- eller velværesenter er tilgjengelig underveis.