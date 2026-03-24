Skuespillerinnen Denise Richards deler bilder av kosmetisk kirurgi

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Denise Richards delte før-og-etter-bilder av sin kosmetiske ansiktsoperasjon, og omfavnet prosedyren fullt ut. Mens noen internettbrukere roste ærligheten hennes og syntes «resultatet var imponerende», uttrykte andre overraskelse eller til og med misbilligelse, og beklaget at «kvinner fortsatt føler seg tvunget til å ty til kirurgi for å holde seg unge og overholde skjønnhetsstandarder».

Målrettet kosmetisk kirurgi

På Instagram la Denise Richards ut bilder side om side som viser resultatene av transformasjonen hennes i 2025 utført av Dr. Ben Talei. Den dype ansiktsløftningen, kombinert med et temporalt øyenbrynsløft, øvre blepharoplasty, leppeløft og fetttransplantasjon, gir henne et «nytt ansikt». «Jeg ville gjøre ting slik de var igjen», fortalte hun Allure , og understreket at «det ikke bare var overfladisk arbeid, men målrettet kosmetisk kirurgi».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 𝐁𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐢, 𝐌𝐃 Ansiktsplastikkirurg (@drbentalei)

En tilnærming «mot stigmatisering»

Denise Richards er klar over stigmaet rundt kvinner som velger kirurgi fremfor «naturlig aldring», og ønsker å normalisere disse valgene. «Vi vokste opp sammen på 90-tallet, det er på tide å dele hva vi egentlig driver med», sier hun, og avviser ideen om at det er tabu. Ifølge henne er det helt akseptabelt å ta kosmetisk kirurgi og snakke åpent om det, for å avmystifisere problemet og forhindre at det blir en skammelig hemmelighet.

Blandede reaksjoner på sosiale medier

Mens mange applauderer Denise Richards' åpenhet og beundrer resultatet, uttrykker andre overraskelse, eller til og med kritikk, og beklager at samfunnet fortsetter å presse kvinner til å ty til kirurgi for å bevare et "evig ungdommelig" utseende og overholde skjønnhetsstandarder.

Prosedyren har imidlertid også fått betydelig ros. Kommentarer nevner en «perfekt ansiktsløftning», som fremhever det naturlige resultatet og den uanstrengte, glødende effekten. Mange roser dens åpenhet, som står i skarp kontrast til den vanlige fornektelsen blant kjendiser angående denne typen prosedyre. Flere påpeker at det å åpent dele dette valget bidrar til å avstigmatisere kosmetisk kirurgi og viser at det er mulig å ta ansvar for sine egne beslutninger uten skam.

Ved å åpent dele resultatene av sin kosmetiske kirurgi demonstrerer Denise Richards en ærlighet som fortsatt er sjelden i Hollywood. Vitnesbyrdet hennes bidrar til en bredere debatt om kvinners frihet til å kontrollere sitt image uten å dømme eller ha motstridende forventninger til aldring.