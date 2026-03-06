Sangerinnen Rosalía kommer med en uventet uttalelse om sin type mann

Under et Spotify-intervju i Buenos Aires slapp den spanske sangeren, låtskriveren, musikeren, produsenten og skuespillerinnen Rosalía en bombe om sine romantiske kriterier: «Min type mann? Han må være homofil.» Dette svaret overrasket mange, og satte fyr på spekulasjoner om hennes seksuelle flyt.

Selvsikker flyt, uten merkelapper

Under Spotifys A/Presenta spurte den argentinske forfatteren Mariana Enríquez Rosalía: «Hvilken egenskap liker du best hos menn?» Rosalía svarte umiddelbart: «At han er homofil.» De to kvinnene brøt ut i latter, og Mariana Enríquez la til: «Vel, det er to av oss!»

Rosalía utdyper: «Det er morsomt at vi skiller de to, for det første som tiltrekker noen er en egenskap de besitter.» For kvinner verdsetter hun humor. I et intervju med ELLE magazine i 2024, presiserte Rosalía: «Jeg tenker på frihet. Det er det som leder meg», og avviste enhver rigid kategorisering.

Fortid med Hunter Schafer og rykter

Rosalía datet kort den amerikanske skuespillerinnen, regissøren, manusforfatteren og modellen Hunter Schafer («Euphoria») i 2019. Hunter bekreftet i 2024 at de hadde et «vakkert og varig vennskap». Sangerinnen, som har samarbeidet med den amerikanske sangeren, låtskriveren og skuespillerinnen Billie Eilish og rapperen Bad Bunny, blir med i rollebesetningen til sesong 3 av serien «Euphoria».

En uttalelse som skaper mye oppstyr

Denne åpenheten gjenspeiler utviklingen av normer: å feire dypt vennskap, humor og frihet utover kjønn. Rosalía legemliggjør sannsynligvis en flytende generasjon der kjærlighet ikke er definert av kategorier.

Til syvende og sist er Rosalía både urovekkende og befriende. Denne intime beretningen om forhold hyller kjærlighetens flyt uten tabuer, og minner oss om at tiltrekning overskrider merkelapper. En superstjerne som lever fritt – og det er inspirerende!