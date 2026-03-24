For å feire 50-årsdagen sin valgte Reese Witherspoon en glitrende kjole med frynser.

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og forretningskvinnen Reese Witherspoon feiret sin 50-årsdag i en glitrende frynsekjole, omgitt av sine tre barn på en minneverdig fest delt på sosiale medier.

En festlig og lys minikjole

For å feire 50-årsdagen sin helgen 22. mars 2026 valgte «Legally Blonde»-skuespillerinnen en iriserende perlekjole helt dekket av flagrende frynser. Dette retro-disco-nummeret fanget lyset med hver bevegelse, og skapte en fascinerende visuell effekt perfekt for dans. En video lagt ut av hennes eldste sønn, Deacon Phillippe (22), viste Reese Witherspoon posere med barna sine: gledesfylt positur, håret nede, strålende smil – selve symbolet på lykke som 50-åring.

Deacons Instagram-innlegg blandet feiringsbilder, et vintage svart-hvitt-bilde av Reese med Ava og Deacon som barn, og et nylig, uformelt portrett av Reese Witherspoon. Denne blandingen av fortid og nåtid feiret 50 år med liv, karriere («Big Little Lies», «Sweet Home Alabama») og et givende morsrolle, uten unødvendig pynt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Deacon (@deaconphillippe)

Familien i sentrum av festlighetene

Deacon hadde på seg en matchende cowboyhatt til sin yngre bror Tennessee (12), mens storesøsteren Ava (26), et perfekt eksempel på moren deres, fullførte antrekket i en svart blondekjole og et overdimensjonert statementbelte. Firkåringen strålte av kjærlighet i dette private øyeblikket som raskt gikk viralt: «Gratulerer med dagen til mamma, som rett og slett er den beste 🕺», skrev Deacon til bildet. Ava la til i Instagram-storyen sin: «Gratulerer med 50-årsdagen, mamma! Vi er så heldige som får elske og bli elsket av deg.»

Reese Witherspoon lyste opp bursdagsfesten sin i denne festlige frynsekjolen, omgitt av sin tette familie. Langt fra klisjeene om å fylle tjuefem, legemliggjør hun en gledesfylt og autentisk kvinne som inspirerer fansen og barna sine.