«Du er fantastisk»: Bilder av denne amerikanske skuespillerinnen i Thailand skaper oppstyr

Victoria Justice, tidligere stjerne i den amerikanske sitcomen «Victorious», skapte nylig stor oppsikt på sosiale medier med feriebildene sine fra Koh Samui i Thailand. Med teksten «Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴» fikk bildekarusellen over 250 000 likerklikk, der hun feiret hennes naturlige glød ved et evighetsbasseng.

Paradis evighetsbasseng

På hovedbildet poserer den amerikanske skuespillerinnen og sangeren og låtskriveren ved et turkis basseng. Deretter, kledd i et fargerikt stripete antrekk og en åpen, overdimensjonert hvit skjorte, med håret i en høy knute og solbriller, nipper hun til en drink, mens gullmanikyren og de delikate øredobbene hennes fullfører dette elegante ferieantrekket.

Innlegget veksler mellom solnedganger fra stranden, fargerike thailandske retter, eksotiske juicer og avslappede positurer. Fra den uberørte stranden til kokospalmene fanger Victoria essensen av tropisk luksus samtidig som hun forblir autentisk og strålende.

Fans i total ærefrykt

En fankonto roser «bassengperfeksjon, sjøbris og rolig selvtillit». Reaksjonene strømmer inn: «Dere gjør Thailand enda vakrere!» , «Jeg lever stedfortredende!» , «Sublimt!» Andre blander seg inn: «Dette lyset er uvirkelig», «Det ser ut som et levende postkort», «Hvordan klarer du å være så strålende?» Sol-, bølge- og hjerte-emojier flommer over innlegget, mens fansen allerede roper etter villaens hemmelige adresse og merkevaren til toromsleiligheten hennes.

I løpet av få timer fikk Victoria Justices bilder tusenvis av likerklikk og delinger. Noen beskrev henne som «legemliggjørelsen av solskinn», mens andre roste hennes «uanstrengte, naturlige eleganse». Med turkise skjær, gyllen hud og et fredfullt smil virket det som om bildene satte tiden på pause.

Victoria Justice blander serier, musikk og spontane strandøyeblikk på en briljant måte. Disse thailandske bildene er en påminnelse om hennes «tidløse appell», som fortsetter å fengsle publikum.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
51 år gammel lyser Penélope Cruz opp London i en skulpturell svart kjole

