«Jeg føler meg heldig»: Denne toppmodellen deler hverdagen sin som mamma

Den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen, som lenge har vært assosiert med catwalken og internasjonale kampanjer, snakker nå om en mer intim lykke. I et nylig intervju beskriver hun hvordan morsrollen omdefinerer prioriteringene og hverdagen hennes.

«Jeg føler meg heldig som er mor.»

I et intervju med ELLE US deler Gisele Bündchen en personlig refleksjon rundt morsrollen. Hun forklarer at morsrollen har blitt hennes primære kilde til oppfyllelse. «Barn er rett og slett fantastiske. Jeg føler meg heldig som er mor. Jeg tror det er mitt kall», betror hun seg. Hun understreker gleden hun finner i enkle gester: et smil, et øyeblikk deles hjemme, en hverdagssamtale. Hun beskriver en lykke forankret i nåtiden, langt unna mediehysteriet som lenge definerte karrieren hennes.

Et tredje barn, en ny balanse

I februar 2025 ble Gisele Bündchen mor for tredje gang. Hun valgte å holde fødselen privat i flere uker før hun delte et første bilde på sosiale medier i mai. I intervjuet med ELLE US forklarer hun hvordan dette nye morsrollen har forandret livet hennes: timeplanen hennes, prioriteringene hennes og til og med tidsoppfatningen hennes. Hun er allerede mor til Benjamin og Vivian, fra ekteskapet med Tom Brady. Hennes tredje barn er fra forholdet hennes med Joaquim Valente. Hun diskuterer rikdommen i denne nye familiedynamikken, preget av læring og tilpasning.

«Å bli mor igjen har forandret alt.»

I en nyttårshilsen oppsummerte hun det siste året som en periode med dyp forvandling: «Å bli mor igjen har snudd alt på hodet: tiden min, prioriteringene mine, hjertet mitt.» Hun presiserer i intervjuet at denne utviklingen ikke er begrenset til praktiske arrangementer, men berører en mer intim dimensjon: en annen oppfatning av hva som virkelig betyr noe. Hun forklarer også at hun setter spesielt pris på å kunne være hjemme og nyte hvert øyeblikk, et privilegium hun sier hun er fullt klar over.

Et mer diskret, men engasjert liv

Gisele Bündchen legger ikke skjul på at modellkarrieren hennes har blitt satt i bakgrunnen. Hennes siste store opptreden på catwalken var under åpningsseremonien til Rio-OL i 2016. Siden den gang har hun fokusert på personlige forpliktelser, spesielt innen sosiale og miljømessige områder.

Hun er styremedlem i Lotus House, et krisesenter i Miami som støtter sårbare kvinner og barn. Hun forklarte at det å bli mor har motivert henne til å bli mer involvert med kvinner og barn, og anser det som et ansvar som står hennes hjerte spesielt nært.

En lykke som er hevdet

I intervjuet med ELLE US snakker Gisele Bündchen verken om nostalgi for catwalken eller om anger. Tvert imot beskriver hun en periode med takknemlighet og balanse. «Det er så lett å gjøre meg lykkelig; alt de trenger å gjøre er å smile til meg, og jeg tenker: 'Å, det er perfekt'», sier hun. Gjennom disse avsløringene presenterer hun bildet av en kvinne som aksepterer et temposkifte og hevder en ny definisjon av «suksess»: en som måles etter kvaliteten på tiden hun tilbringer med barna sine.

Fra internasjonal supermodell til oppmerksom mor ser det nå ut til at Gisele Bündchen skriver et mer intimt kapittel – som hun beskriver som det viktigste i livet sitt.