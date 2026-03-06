Denne Formel 1-føreren deler bilder fra bryllupet sitt og rører fansen

Ferrari-stjernen Charles Leclerc har avslørt detaljene bak kulissene om sitt «hemmelige» borgerlige bryllup med Alexandra Saint Mleux, og har rørt millioner av fans med enkelheten og elegansen på denne intime dagen. Bildene som er delt på Instagram viser et strålende par og ekte kjærlighet.

En rørende borgerlig seremoni i Monaco

Den 28. februar 2026 sa Charles og Alexandra «ja» i en diskret borgerlig seremoni. Han hadde på seg en tettsittende kremfarget dress med grått slips, og hun hadde på seg en lang elfenbensfarget blondekjole med skimrende sommerfuglmotiver. Charles skrev følgende til bildet: «En dag vi aldri vil glemme. Del 1 er ferdig, del 2 blir neste år med alle våre kjære.»

Legendarisk avreise i en veteran-Ferrari

Det nygifte paret suste av gårde i en Ferrari 250 Testa Rossa fra 1957 (9 millioner pund), han kjørte, hun bar den hvite buketten hennes. Dette virale bildet med Monaco og havet som bakteppe satte fansen i fyr og flamme: «Det ser ut som en film», «Magisk øyeblikk». Hunden deres Leo, i en mini-smoking, poserte med dem i bilen – dagens uventede stjerne.

Alexandra deler gleden sin på Instagram

Alexandra Saint Mleux la ut et portrett på en balkong med utsikt over havet: «Drøm. Jeg gleder meg til å gifte meg med deg igjen neste år.» Instagram-biografien hennes lyder nå «Alexandra Leclerc 🦋», og dermed forsegler hun dette nye kapittelet.

Fans i tårer over så mye skjønnhet

Reaksjonene flommer over av følelser: «Det er så vakkert», «Nydelig, du fortjener all lykken.» Mange roser parets diskresjon, i kontrast til den vanlige prangingen til F1-førere.

Fra forespørselen til den doble feiringen

Etter et romantisk frieri i november 2025 markerer denne borgerlige seremonien «del 1». En stor familiefeiring er planlagt for 2027. Sammen i to år er de det mest beundrede F1-paret.

Med disse bildene av et borgerlig bryllup som var både elegant og intimt, forvandlet Charles Leclerc og Alexandra Saint Mleux et privat øyeblikk til et universelt et. Deres legendariske Ferrari, Leo i smoking, og deres inderlige erklæringer er virkelig rørende: dette er kjærlighetens ekte Grand Prix.