Elizabeth Hurleys figur på Maldivene er fengslende, 60 år gammel.

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley delte nylig flere bilder på Instagram fra oppholdet sitt på Maldivene, hvor hun nøt paradisiske omgivelser for å starte året 2026.

En solrik ferie full av ro

I dette innlegget ser Elizabeth Hurley ut til å være avslappet og smilende, og nyte den omkringliggende naturen og de rolige øyeblikkene blant turkisblått vann og fin sand. Hun ledsaget bildene med en takknemlig melding: «Herregud ... jeg elsker Maldivene! Jeg var heldig nok til å være blant de første gjestene på denne nye private øya. Vi landet med sjøfly direkte på vår personlige brygge - et uforglemmelig opphold, takket være et fantastisk team. For en vakker måte å starte 2026 på!» Ifølge fansen hennes utstråler Elizabeth Hurley en inspirerende ro og vitalitet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Beundrende reaksjoner fra internettbrukere

Kommentarene under innlegget mangedoblet seg: «Fortsatt like strålende og elegant som alltid», «Det virker som om tiden ikke har noe tak i henne», «En energi og et smil som inspirerer til glede.» Andre roste hennes «positive og omsorgsfulle holdning», og bemerket at Elizabeth Hurley legemliggjør en sunn visjon om velvære – en tilfreds, strålende kvinne som er tro mot seg selv.

En lovende start på året

Sammen med sønnen Damian delte skuespillerinnen flere bilder fra denne idylliske ferien, fylt med avslapning og familietid. Selv om partneren hennes Billy Ray Cyrus ikke er med på bildene, kommenterte og likte han innlegget, et subtilt tegn på støtte.

Elizabeth Hurley beviser nok en gang at eleganse og naturlighet går hånd i hånd med selvtillit og livsglede. Den britiske stjernen starter det nye året med den perfekte balansen mellom autentisitet og takknemlighet. En solrik start på 2026 – og en fredfull en.