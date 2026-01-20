Search here...

Elizabeth Hurleys figur på Maldivene er fengslende, 60 år gammel.

Julia P.
@elizabethhurley1/Instagram

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley delte nylig flere bilder på Instagram fra oppholdet sitt på Maldivene, hvor hun nøt paradisiske omgivelser for å starte året 2026.

En solrik ferie full av ro

I dette innlegget ser Elizabeth Hurley ut til å være avslappet og smilende, og nyte den omkringliggende naturen og de rolige øyeblikkene blant turkisblått vann og fin sand. Hun ledsaget bildene med en takknemlig melding: «Herregud ... jeg elsker Maldivene! Jeg var heldig nok til å være blant de første gjestene på denne nye private øya. Vi landet med sjøfly direkte på vår personlige brygge - et uforglemmelig opphold, takket være et fantastisk team. For en vakker måte å starte 2026 på!» Ifølge fansen hennes utstråler Elizabeth Hurley en inspirerende ro og vitalitet.

Beundrende reaksjoner fra internettbrukere

Kommentarene under innlegget mangedoblet seg: «Fortsatt like strålende og elegant som alltid», «Det virker som om tiden ikke har noe tak i henne», «En energi og et smil som inspirerer til glede.» Andre roste hennes «positive og omsorgsfulle holdning», og bemerket at Elizabeth Hurley legemliggjør en sunn visjon om velvære – en tilfreds, strålende kvinne som er tro mot seg selv.

En lovende start på året

Sammen med sønnen Damian delte skuespillerinnen flere bilder fra denne idylliske ferien, fylt med avslapning og familietid. Selv om partneren hennes Billy Ray Cyrus ikke er med på bildene, kommenterte og likte han innlegget, et subtilt tegn på støtte.

Elizabeth Hurley beviser nok en gang at eleganse og naturlighet går hånd i hånd med selvtillit og livsglede. Den britiske stjernen starter det nye året med den perfekte balansen mellom autentisitet og takknemlighet. En solrik start på 2026 – og en fredfull en.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
Article précédent
Uma Thurman og Ethan Hawkes barn påtvinger stilen sin på moteuken
Article suivant
Uten sminke og i pysjamas vekker Lindsay Lohan reaksjoner på nettet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Uten sminke og i pysjamas vekker Lindsay Lohan reaksjoner på nettet

Langt fra den røde løperen og fotografenes blitz, valgte Lindsay Lohan å starte uken forsiktig. 19. januar 2026...

Uma Thurman og Ethan Hawkes barn påtvinger stilen sin på moteuken

På moteuken i Milano høst/vinter 2026–2027 fanget Maya Hawke og broren Levon Hawke oppmerksomheten til fotografer på første...

Skuespillerinnen Philippine Leroy-Beaulieu, kategorisert som «en kvinne over 50», demonterer aldersstereotypier

Nylig, som gjest i programmet En Aparté , forklarte skuespillerinnen som spiller Sylvie Grateau i Netflix-serien «Emily in...

Dolly Parton feirer 80-årsdagen sin med stil, iført en spektakulær kjole.

Countrymusikkens dronning har bevist det nok en gang: Som 80-åring stråler Dolly Parton like mye som alltid og...

«Jeg er ikke en blond bimbo»: Dette ikonet fra 2000-tallet gjør opp for seg

Paris Hilton, som lenge har vært redusert til en karikatur av en «overfladisk ung kvinne», tar nå tilbake...

Denne 71 år gamle modellen viser frem figuren sin og stråler i solen.

Den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Christie Brinkley imponerer fansen sin ved å dukke opp i solen på...

© 2025 The Body Optimist