Angelina Jolie gjorde et slående opptreden i en omslagskjole.

Léa Michel
Angelina Jolie vakte nylig oppmerksomhet på et Tom Ford-arrangement i Shanghai. Tro mot sin sofistikerte stil dukket den kambodsjansk-amerikanske skuespillerinnen, regissøren, manusforfatteren, produsenten, forfatteren og goodwill-ambassadøren opp i en hvit satengkjole, noe som skapte en elegant og elegant silhuett.

En elegant silhuett på et Tom Ford-arrangement i Shanghai

Antrekket var preget av sitt flagrende snitt og dype V-hals, karakteristisk for omslagskjolen, et plagg kjent for sin evne til å smigre figuren samtidig som det beholdt et tidløst utseende. Ensemblet forestilte en minimalistisk estetikk, en stilistisk signatur som ofte forbindes med Angelina Jolie i hennes offentlige opptredener.

En slående kontrast skapt av en intens rød leppestift

Selv om den hvite kjolen naturlig nok tiltrakk seg oppmerksomhet, var det også sminkevalget som bidro til å gjøre dette utseendet spesielt bemerkelsesverdig. Angelina Jolie valgte en knallrød leppestift, noe som skapte en slående kontrast til det enkle antrekket hennes. Resten av sminken hennes forble bevisst diskret, med en lett skulpturert hudfarge, nøytrale nyanser på øynene og et hint av svart eyeliner.

Et pågående samarbeid

Angelina Jolie har hatt et profesjonelt forhold til Tom Ford siden 2024, året hun ble annonsert som merkets første skjønnhetsambassadør. Hennes tilstedeværelse på dette arrangementet i Shanghai er en fortsettelse av dette samarbeidet, som fremmer en visjon om skjønnhet fokusert på eleganse og modernitet. Deltakelsen hennes sammenfaller også med Shanghai Fashion Week, et stort arrangement i motebransjen som samler designere, kjendiser og bransjefolk.

Med denne hvite omslagskjolen kombinert med minimalistisk sminke bekrefter Angelina Jolie nok en gang sin sans for eleganse. Ved å kombinere enkle linjer med dristige estetiske valg, tilbyr skuespillerinnen en moderne tolkning som illustrerer den konstante utviklingen av stilkoder på den røde løperen.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
