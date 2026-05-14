Jennifer Lopez kombinerer en rød kjole og vintagedetaljer i et slående utseende

Den amerikanske skuespillerinnen, sangeren, produsenten og forretningskvinnen Jennifer Lopez har en unik måte å gjenoppfinne klassikerne sine på. På den røde løperen under Roast of American Comicer, Actor, Manusforfatter og produsent Kevin Hart i Inglewood, hadde hun nylig på seg et rødt, Y2K-inspirert antrekk som minnet alle om hvorfor hun har vært et stilikon i over tjue år.

En rød kjole med dyp utringning

Til dette Netflix-arrangementet hadde Jennifer Lopez på seg en tettsittende rød halterneck-kjole med dyp utringning, et samlet drapering nederst og en splitt i midten som strekker seg opp langs låret. Da man snudde kjolen, avslørte man en liten asymmetri i lengden. Dette designvalget minner direkte om J.Los røde antrekk fra 2000-tallet, med en moderne vri.

Jennifer Lopez var ikke tilskuer på Kevin Harts Roast – hun var en del av kveldens program på en Netflix-festival hvor hun også er en av årets musikalske stjerner, takket være sin overraskende opptreden på Coachella. Hennes tilstedeværelse på den røde løperen bekrefter én ting: hennes evne til å gjøre et rødt utseende like slående som 55-åring som hun var som 30-åring – og å gjøre det med en stilistisk presisjon som er alt annet enn nostalgisk.

Vintage-tilbehør

Det var den dristige Y2K-estetikken til tilbehøret som spesielt fanget blikket. Fra pilotsolbriller med rosebronselinser og tynne gullinnfatninger, til et slående gullkjedearmbånd, en skinnende gullarmring og en liten quiltet rød skinnveske med et rundt håndtak omkranset av en gullkjede – hvert plagg så ut som det var tatt rett fra en fotoseanse tidlig på 2000-tallet. Nakne pumps med spiss tå brøt kirurgisk opp den røde monokromen.

En jevn utblåsning som bryter med de vanlige krøllene

Jennifer Lopez overrasket også alle med sitt vakre utseende, og droppet sine signatur, voluminøse krøller til fordel for en elegant, silkemyk utblåsning med en midtskill og hårstrå som rammer inn ansiktet. Rektangulære øredobber i smeltet gull, roségulløyenskygge, blanke rosa lepper kombinert med brun eyeliner og skulpturerte kinnben fullførte en sminke som blandet en Hollywood-brunfarge med et snev av 2026-raffinement.

Dagen etter morsdagen

Denne opptredenen på den røde løperen kom dagen etter morsdagen (10. mai i USA), som Jennifer Lopez hadde feiret diskret. I en Instagram-video poserte tvillingmoren – Emme og Max, 18, fra ekteskapet med Marc Anthony – med en hjemmelaget sjokoladekake dekorert med en personlig «mammas stykke» i farget glasur. Hun blunket til kameraet og spurte følgerne sine om hun skulle «spise mammas stykke» før hun lot som hun tok en bit av kaken. Et muntert familieøyeblikk, etterfulgt av en plettfri opptreden på den røde løperen – alt på under 24 timer.

En rød kjole, gullfargede pilotsolbriller og en vattert lommeveske – Jennifer Lopez har dermed reaktivert sitt Y2K-DNA med selvtilliten til en som vet nøyaktig hva hun driver med.