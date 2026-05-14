Natalie Portman deler et bilde, og internettbrukere legger merke til «babymagen» hennes.

Siden hun annonserte sin tredje graviditet i april 2026, har den israelsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Natalie Portman holdt seg diskret om sin voksende mage. På morsdagen, som feires 10. mai i USA, avslørte hun graviditeten – på Grand Palais i Paris, sammen med sin egen mor.

En legende for moren hans, en kulturell anbefaling

Det var i en karusell lagt ut på Instagram for morsdagen at Natalie Portman delte det første bildet av babymagen sin. Bildet viser henne sammen med moren sin på Grand Palais i Paris, med magen synlig under en løstsittende t-skjorte. Siden hun offisielt annonserte graviditeten i april, var dette første gang skuespillerinnen viste frem magen sin for offentligheten.

I tillegg til innlegget dedikerte Natalie Portman bildeteksten til moren sin: «Den største velsignelsen i livet mitt var å bli født av denne moren. Hun er den mest omsorgsfulle, snilleste, mest interessante, mest talentfulle, mest generøse, morsomste og mest hyggelige personen jeg kjenner.» Innlegget inkluderte også en kulturell anbefaling for Hilma af Klint-utstillingen på Grand Palais, som hun beskrev som «ikke å gå glipp av». Et typisk Natalie Portman-innlegg – personlig, forankret i Paris og fokusert på kultur.

«Et sant privilegium og et mirakel»

Det var på sidene til Harper's Bazaar at Natalie Portman offisielt annonserte graviditeten sin i april 2026: «Tanguy og jeg er overlykkelige. Jeg er rett og slett veldig takknemlig. Jeg vet at det er et sant privilegium og et mirakel.» Hun delte også sitt unike perspektiv på dette sene svangerskapet: «Når jeg vet at dette sannsynligvis er siste gang, verner jeg om hvert øyeblikk. Jeg har mer energi enn jeg trodde jeg ville.»

Dette tredje barnet blir Natalie Portmans første med partneren Tanguy Destable, en fransk musikkprodusent. Skuespillerinnen er allerede mor til Aleph, født i 2011, og Amalia, født i 2017, fra et tidligere forhold med koreografen Benjamin Millepied.

Reaksjonen til internettbrukere

Bildet utløste umiddelbart en bølge av entusiastiske kommentarer. Følgerne hennes responderte med hengivenhet og oversvømmet henne med gratulasjonsmeldinger, hjerte-emojier og vennlige ord. Mange roste bildets enkelhet og mildhet, og anså det som både naturlig og rørende. På bare noen få timer fikk Natalie Portmans innlegg tusenvis av likerklikk, et bevis på publikums tilknytning til dette spesielt rørende øyeblikket i livet hennes.

Iført en overdimensjonert t-skjorte, med Grand Palais i bakgrunnen og moren ved sin side, valgte Natalie Portman morsdagen (feiret 10. mai i USA) for å gi følgerne sine deres første virkelige glimt av denne lenge etterlengtede graviditeten. Ingen iscenesettelse, ingen ytterligere offisiell kunngjøring – bare et bilde som ble gled inn i en karusell, og millioner av øyne dvelte ved det.