«Fortsatt storslått»: Jane Fonda imponerer med en glitrende figur i en alder av 88 år

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Jane Fonda prydet den røde løperen under den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026) under åpningsseremonien og visningen av filmen «Electric Venus». Hun gjorde et slående inntrykk i en svart, paljettbesatt Gucci-kjole og holdt en åpningstale som fremhevet den politiske dimensjonen ved film. Opptredenen hennes ble rost av internettbrukere, hvorav mange kommenterte: «Alltid fantastisk».

En paljettkjole, signaturen til en stamgjest i Cannes

For sitt etterlengtede opptreden på Croisetten valgte Jane Fonda en lang svart kjole dekket av paljetter. Kjolen, som satt tett inntil kroppen og var litt utsvingt nederst, fanget lyset i hver bevegelse og gjorde henne umiddelbart gjenkjennelig. Skuespillerinnen kombinerte dette antrekket med sine naturlige grå krøller, nøye stylet – et valg som sier mye om hennes ønske om å vise alderen sin.

Denne opptredenen var ingen tilfeldighet: Jane Fonda har vært en stamgjest i Cannes siden 1963 og har gjort den røde løperen i Cannes til en av sine favorittlekeplasser. Hvert år velger skuespillerinnen slående, ofte blendende plagg som gir et varig inntrykk. I år, 2026, er intet unntak. På sosiale medier strømmer kommentarene inn: «Alltid storslått», «En legende», «For en energi som 88-åring!» ... Rosen går til både antrekket og holdningen hennes.

En åpningstale med et politisk budskap

Det som gjorde denne opptredenen enda mer bemerkelsesverdig var det som skjedde da Jane Fonda ble plassert i rommet og deretter gikk på scenen sammen med den kinesiske skuespillerinnen og sangeren Gong Li. Foran et internasjonalt publikum holdt Jane Fonda en åpningstale som ga gjenklang som et manifest.

«Makt er det som bringer oss sammen i kveld. Jeg tror på denne kraften: kraften til stemmer på skjermen, utenfor skjermen, og spesielt i gatene», erklærte hun. Hun fortsatte: «For meg har kino alltid vært en motstandshandling fordi vi forteller historier som lar oss føle de samme følelsene til tross for våre forskjeller. Her i Cannes har historiefortelling forrang, motet til å fortelle historier har forrang. Så la oss feire frihet og den voldsomme skapelseshandlingen!» Talen hennes ble avsluttet med den offisielle åpningstalen for seremonien, holdt på fransk – en nikk til vertslandet.

Et militant ikon som aldri gir opp.

Jane Fonda er ikke ukjent med å komme med politiske uttalelser. Skuespillerinnen har vært feministisk aktivist i flere tiår, engasjert i klimahandling, motstand mot Vietnamkrigen og nylig også i kampen mot vold mot kvinner, og bruker alle plattformer for å formidle sterke budskap. Hennes tilstedeværelse i Cannes 2026 bekrefter dette: hun fortsetter å legemliggjøre et visst ideal om engasjement og eleganse, og avviser presset om å bli mer diskret med alderen.

I likhet med den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields, den amerikanske skuespillerinnen Sharon Stone og den amerikanske skuespillerinnen Kelly Rutherford før henne, er Jane Fonda en av de kvinnene som beviser, natt etter natt, at frekkhet ikke har noen utløpsdato. Tvert imot: med erfaring kommer en ny frihet, friheten til å velge sine kamper, sine stemmer – uten å måtte bevise noe for noen.

Med en skimrende kjole og en kraftfull tale holdt Jane Fonda et av de mest minneverdige øyeblikkene ved åpningen av Cannes 2026. Hun minnet oss på at mote, film og aktivisme kan sameksistere sømløst. En leksjon i stil, men også i mot, som gir gjenklang langt utenfor Croisetten.