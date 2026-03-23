På sanden deler Dua Lipa et ømt øyeblikk med forloveden sin

Den britiske sangeren og låtskriveren Dua Lipa setter fyr på Instagram med en karusell av kjærlige bilder på stranden med forloveden, der parets forsidebilde smelter hjerter på nettet.

En karusell ladet med positiv energi

Det første bildet i karusellen fanger perfekt forbindelsen deres: Dua Lipa og forloveden hennes, den britiske skuespilleren Callum Robilliard Turner, sitter side om side på den fine sanden, vendt mot kameraet. Mens solbrillene deres skjuler øynene, avslører ansiktsuttrykkene deres det nære båndet. Resten av karusellen viser andre øyeblikksbilder: nærbilder av en gitar, deilige måltider.

Dua har langt, bølget hår som blafrer i vinden, en diskré leppestift og røde armbånd som gir et fargeinnslag til hennes uanstrengte strandantrekk. Forloveden hennes, Callum Robilliard Turner, fullfører anseelsen med en minimalistisk stil, forsterket av den californiske solen. Hvert bilde utstråler letthet, som et øyeblikksbilde av et par i perfekt harmoni, uten overdrevne filtre eller iscenesettelse.

Fansen er i total beundring

Kommentarene flommer over av kjærlighet: «Dere to er så perfekte sammen!» , «Forbindelsen deres er smittsom!» , «Det perfekte paret, fortsett med disse øyeblikkene!» Internettbrukere elsker denne avslappede siden av Dua, borte fra catwalken, og fremhever deres naturlige kjemi. Mange bemerker at disse enkle øyeblikkene – delt latter, ømme blikk – berører dem mer enn noen profesjonell fotoseanse, noe som bekrefter at duoen deres utstråler en autentisk og magnetisk stemning.

Denne strandkarusellen bekrefter Dua Lipas kraft: en imøtekommende stjerne som vet hvordan hun skal dele gleden sin. Fans hyller enstemmig et par som utstråler enkel lykke og åpenbar kompatibilitet.