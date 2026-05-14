Skuespillerinnen Shay Mitchell skaper furore i en rød «Baywatch»-inspirert bodysuit

Det røde antrekket fra «Baywatch» er et av de mest gjenkjennelige i TV-historien. Og den kanadiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Shay Mitchell, som spiller livredder Trina i den etterlengtede Fox-nyinnspillingen, yter det full rettferdighet – noe bildene fra settet bekrefter.

Fox' nyinnspilling av «Baywatch»

Produksjonen av Fox' nyinnspilling av «Baywatch» har offisielt startet, med et ensemble av skuespillere som inkluderer den kanadiske skuespilleren og bryteren Stephen Amell, den kanadiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Shay Mitchell, den amerikanske skuespillerinnen Jessica Belkin, den amerikanske mediepersonligheten og skuespilleren Noah Beck, den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader, og den amerikanske influenceren og tidligere kunstneriske gymnasten Livvy Dunne.

Den nye serien følger et team med badevakter på Venice Beach, med Stephen Amell i hovedrollen som Hobie Buchannon, sønn av den originale Mitch Buchannon spilt av David Hasselhoff. Nyinnspillingen vil bestå av 12 episoder og er planlagt for 2026-2027-sesongen på Fox.

Shay Mitchell som Trina

Den kanadiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Shay Mitchell er annonsert i rollen som Trina – en tidligere advokat i et prestisjefylt firma som forlot alt for å bli badevakt på heltid. En virkelig ukonvensjonell karakter, perfekt i tråd med bildet skuespillerinnen har dyrket i flere år. I et intervju med Alex Cooper for Call Her Daddy delte Shay Mitchell sin karrierefilosofi: «Jeg vil bare være fri. Jeg vil bare være meg selv, hva enn det betyr.»

Det røde filmantrekket som skaper furore

På de første settbildene som ble delt i mars 2026, dukket Shay Mitchell opp i et rødt antrekk med spaghettistropper og en dyp V-hals, mens hun holdt en rød livbøye og løp barbeint på sanden på Venice Beach. 1. mai 2026 viste nye settbilder skuespillerinnen i det ikoniske røde antrekket, solbriller og en hvit klokke på håndleddet, med håret som flagret i vinden.

Et Instagram-innlegg som fullfører bildet

På Instagram-kontoen sin, som følges av mer enn 34 millioner abonnenter, delte Shay Mitchell en karusell av bilder med teksten «dette er dagene» – et nostalgisk uttrykk som fikk sin fulle betydning i sammenheng med denne tilbakekomsten til en av de mest ikoniske seriene fra 1990-tallet.

Antrekket i innlegget, en rød body med utskjæringer i sidene og bar rygg, tok «Baywatch»-estetikken enda lenger – komplett med en rød bassengflåte som prikken over i-en. Fansen svarte entusiastisk: «Baywatch-æraen kler deg så bra!!» , «Min favoritt Væren gjennom tidene».

En rollebesetning som vekker oppmerksomhet lenge før sendingen

Khloé Kardashian klarte ikke å motstå å kommentere Shay Mitchells bilder bak kulissene under skuespillerinnens Instagram-innlegg. Kombinasjonen av karakteren, antrekket og Shay Mitchells tilstedeværelse på sosiale medier har skapt mye blest rundt serien allerede før en eneste episode har blitt sendt – et tegn på at nyinnspillingen av «Baywatch» vil ha verdens øyne på seg fra det øyeblikket den slippes.

En rød drakt, en livbøye og Venice Beach – Shay Mitchell trengte ikke mye for å gjøre seg bemerket. Ved å ikle seg det mest ikoniske antrekket på amerikansk fjernsyn, bringer hun tilbake et symbol. Og serien har ikke engang startet ennå.