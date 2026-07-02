Som 22-åring tar modellen Apple Martin til seg frynseskjørtet og minner om morens stil.

Den britiske modellen Apple Martin nyter sommeren sin til det fulle. Datteren til sangeren Chris Martin (fra Coldplay) og skuespillerinnen Gwyneth Paltrow delte en karusell av bilder på Instagram, med sommerlige antrekk som minner om morens stil – og startet med et slående frynseskjørt.

En sommerkarusell delt på Instagram

Apple Martin la ut en bildekarusell på Instagram-kontoen sin som viste frem ulike fasetter av sommeren. En serie solfylte antrekk er fanget i en avslappet atmosfære. Denne redaksjonelle tilnærmingen, typisk for yngre generasjoner på sosiale medier, blander livsstilsøyeblikk, moteinspirasjon og mer intime øyeblikksbilder i ett enkelt innlegg. Det er en tilnærming som bidrar til å definere den visuelle identiteten til en ung kvinne som nå er godt etablert i den moderne motescenen.

Et slående frynseskjørt

Et av de mest slående elementene ved karusellen er utvilsomt hennes frynseskjørt. Apple Martin, som vanligvis foretrekker en minimalistisk silhuett, valgte her et betydelig mer lekent plagg som tilfører bevegelse til figuren hennes. Frynseskjørt, som har blitt en av sommerens hovedtrender, gjenspeiler en stilistisk arv som strekker seg over flere tiår: fra silhuettene fra 1920-tallet til de fra 1970-tallet, gjennom de festlige kjolene fra 1990-tallet.

Bølget hår i stil med "strandhår"

For å komplementere dette antrekket valgte Apple Martin en utpreget sommerlig frisyre. Det blonde håret hennes, som hun arvet fra moren, ble stylet i en naturlig bølgete effekt, beskrevet som «strandhår» av hårmagasiner. Denne frisyren, som vektlegger bevegelse og spontanitet snarere enn stivheten i en strukturert oppsatt frisyre, forsterker den avslappede atmosfæren i publikasjonen på en perfekt måte. Denne tilnærmingen minner også om frisyrene moren hennes selv foretrakk i hennes alder.

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En slående likhet med moren sin

Utover utseendet deres, var det den slående likheten mellom Apple Martin og moren hennes som umiddelbart fengslet internettbrukerne. Samme ansiktstrekk, samme lysende blonde hår, samme stilsans: Apple Martin virker noen ganger som et spyttbilde av Gwyneth Paltrow i samme alder. Denne likheten er ikke bare fysisk: den strekker seg også til deres smak for minimalistiske, flagrende plagg i tidløse snitt.

En blomstrende modellkarriere

Apple Martin er ingen nykommer i moteverdenen. Som 22-åring har hun allerede sikret seg flere bemerkelsesverdige samarbeid. I september 2025 deltok hun i sin aller første kampanje sammen med moren sin for Gap Studios' høst/vinter 2025-kolleksjon, designet av Zac Posen. Duoen poserte side om side i koordinerte denim-antrekk fra topp til tå.

Et spesielt slående vintagelån

Det andre høydepunktet i Apple Martins motekarriere var hennes berømte opptreden på premieren av filmen «Marty Supreme» i New York i desember 2025. For anledningen valgte hun å låne en vintage Calvin Klein-kjole fra moren sin – den samme som Gwyneth Paltrow hadde hatt på seg på premieren av filmen «Emma» i 1996, nesten tretti år tidligere.

En stigende stjerne innen amerikansk mote

Som 22-åring har Apple Martin etablert seg som en av de mest lovende skikkelsene i den nye generasjonen amerikansk mote. Hun bygger tålmodig sin egen identitet i bransjen. Hennes første kampanje sammen med moren, hennes nøye kuraterte opptredener på den røde løperen og hennes stilistiske teft har gjort henne til en figur som nå blir nøye fulgt av motemagasiner og art directors.

Med frynseskjørt, bølgete hår og utpreget sommerlig stil, skaper Apple Martin et nytt utseende som minner om sin berømte mors stil. Hun viderefører en stilistisk arv samtidig som hun tålmodig bygger sitt eget visuelle språk.