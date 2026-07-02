Modell Rose Bertram gjenoppliver trenden med ett plagg med et perledesign

Den belgiske modellen Stephanie Rose Bertram, bedre kjent som Rose Bertram, delte en ny sommerlook i et hvitt strandantrekk utsmykket med perlebesatte bånd foran. En stil som er perfekt i tråd med sommertrendene 2026.

Et veldig merkbart sommerutseende

Den belgiske modellen delte et bilde av seg selv i et minimalistisk, men unektelig stilig strandantrekk. Denne tilnærmingen stemmer overens med den visuelle identiteten hun har dyrket siden debuten, en blanding av europeisk eleganse og strandvibber hentet fra arbeidet hennes i store internasjonale kampanjer. Opptredenen hennes var desto mer velkommen gitt at Rose Bertram, nå tobarnsmor, sparsomt deler glimt fra hverdagen sin på sosiale medier – noe som gjør hvert av hennes moteøyeblikk spesielt etterlengtet.

Et strandantrekk med sterk karakter

Det sentrale elementet i dette antrekket er utvilsomt strandantrekket hennes. Rose Bertram valgte en badedrakt i en spesielt lysende hvitfarge, som perfekt komplementerer hennes solkyssede hudfarge. En tidløs farge, uatskillelig fra de ikoniske strandsilhuettene fra det 20. århundre, gjør den et sterkt comeback i moderne sommergarderober. Dette tettsittende plagget illustrerer perfekt gjenoppblomstringen av badedrakten som et elegant alternativ til tradisjonelle badetøy. Denne stilistiske tilnærmingen gjenspeiler Rose Bertrams forkjærlighet for gjenoppdagede klassikere, i stand til å overskride epoker uten å noen gang virke utdaterte.

Perlebesatte bånd foran

Detaljen som utgjør hele forskjellen på dette plagget ligger i utsmykningen. Antrekket hadde perlebesatte bånd foran. Disse perlene ga en spesielt sofistikert skulpturell effekt til et ellers svært minimalistisk plagg. Denne tilnærmingen illustrerer den nåværende trenden for utsmykkede heldrakter, hvor hver detalj teller for å forvandle et enkelt plagg til et ekte couture-uttrykk. Samspillet mellom det diskrete hvite og perlenes dyrebare natur skaper en spesielt vellykket visuell kontrast.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Rose Bertram (@rose_bertram)

Et stort comeback for drakten

Dette antrekket er en del av en bredere trend som kjennetegner sommeren 2026: det store comebacket til badedrakten i ett stykke innen strandtøy. Dette strandantrekket, som lenge har vært assosiert med en mer moden eller klassisk estetikk, gjenvinner nå popularitet blant yngre generasjoner, som ser det som et elegant, komfortabelt og sofistikert alternativ til todelte badedrakter.

En belgisk modell med internasjonal karriere

Rose Bertram ble født 26. oktober 1994 i Kortrijk i Belgia, og ble oppdaget av det Brussel-baserte byrået Dominique Models som tenåring. Deretter fortsatte hun karrieren sin i USA, hvor hun raskt nådde en avgjørende milepæl: Som 21-åring ble hun den første belgieren som ble med i den prestisjetunge kretsen av Sports Illustrated Swimsuit-modeller.

Denne anerkjennelsen markerte starten på en bemerkelsesverdig vellykket internasjonal karriere, preget av forsider og kampanjer for de største navnene innen mote og skjønnhet. Gjennom årene har Rose Bertram samarbeidet mye med ledende merkevarer. Bildet hennes har blitt valgt av blant annet H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur og Etam til motekampanjer.

Med dette hvite strandantrekket med perlebesatte bånd, gjør Rose Bertram en av sesongens mest slående sommeropptredener. Hun beviser nok en gang sin skarpe sans for stil, i stand til å forvandle et klassisk strandantrekk til et virkelig moderne moteuttrykk.