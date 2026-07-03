BLACKPINKs Lisa gjør et plask i en kjole med en spektakulær rygg.

Lisa, fra den sørkoreanske K-pop-jentegruppen BLACKPINK, delte en serie bilder på Instagram fra Utah, i en svart kjole med en spektakulær rygg som umiddelbart satte fyr på lokalsamfunnet hennes.

En slående svart halterneckkjole

Sangerinnen, grunnleggeren av den ikoniske sørkoreanske gruppen og nå en internasjonal soloartist, la ut en karusell med bilder tatt under oppholdet i USA på Instagram. Midtpunktet i dette innlegget er utvilsomt kjolen hennes. Lisa hadde på seg en gulvlang svart kjole med en spesielt elegant halterneck-utringning. Det flagrende, tettsittende stoffet fremhevet figuren hennes. Den dype, tidløse svartfargen stod i kontrast til sandtonene i ørkenlandskapet. Dette stilvalget gjenspeiler Lisas forkjærlighet for slående, særegne plagg, som er i stand til å forvandle en enkel fotoseanse til et minneverdig moteøyeblikk.

En rygg som trollbandt fansen hans

Den mest slående detaljen ved denne kjolen er den åpne ryggen. Dette stilvalget stemmer perfekt overens med den moderne trenden med kjoler med åpen rygg, som har blitt et fast innslag i kveldsantrekket. Kjolen hadde også en slående utskjæring i siden. Dette couture-preg gjenspeiler Lisas forkjærlighet for grafiske og utpreget moderne silhuetter. På Instagram fanget disse detaljene umiddelbart oppmerksomheten til Lisas følgere, som oversvømmet kommentarfeltet med beundring.

En gullkjede for å fullføre antrekket.

For å komplementere denne svarte kjolen fokuserte Lisa på én detalj: en dekorativ gullkjede. Dette tilbehøret, både subtilt og verdifullt, gir et snev av lysstyrke til det monokrome anseelsen. En gullring på hånden hennes fullførte dette nøye utvalgte settet med tilbehør. En minimalistisk tilnærming typisk for sangerens stil, som favoriserer noen få verdifulle gjenstander fremfor en opphopning av gjenstander.

Flere antrekk delt i karusellen

Settingen rundt publikasjonen bidrar fullt ut til dens suksess. Lisa poserer mellom smale betongvegger, i en slående visuell kontrast til ørkenlandskapet i Utah som utfolder seg i bakgrunnen. Denne kombinasjonen av brutalistisk arkitektur og den amerikanske villmarken skaper en spesielt filmatisk mise-en-scène, som forvandler en enkel fotoseanse til en ekte moteartikkel.

Karusellen var dessuten ikke begrenset til den ene svarte kjolen. Lisa delte også andre, mer avslappede antrekk, i svarte plagg kombinert med brune støvler. Disse mer hverdagslige antrekkene, et sted mellom vestlig estetikk og moderne minimalisme, utvider den kontemplative dimensjonen av hennes amerikareise.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av LISA (@lalalalisa_m)

En bølge av entusiastiske kommentarer

Ikke overraskende utløste innlegget umiddelbart en flom av reaksjoner på sosiale medier. «Dronning Lisa», utbrøt en bruker, i et typisk uttrykk for beundring sangeren vekker. «Herregud, nydelig!» skrev en annen fan. «Wow! Vakker som alltid», la en tredje beundrer til. Kommentarfeltet var også fylt med hjerte-, øye-øye- og flamme-emojier, i en demonstrasjon av entusiasme som er karakteristisk for Lisa-fanmiljøet.

Med sin svarte halterneck-kjole, åpne rygg og grafiske utskjæring i siden, gjorde Lisa (BLACKPINK) en av sine mest slående opptredener denne sesongen. Utover selve antrekket delte sangeren et fullstendig komponert visuelt øyeblikk med fansen sin, og viste frem den stilistiske konsistensen som nå definerer hennes verden.