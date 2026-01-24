Search here...

«Storslått»: Som 61-åring er denne berømte brasilianske modellen fengslende på stranden

Fotografert med en gyllen brunfarge og et ekte smil ved bassenget, beviser Cristina Cordula at man kan føle seg bra i sin egen kropp i alle aldre – hvis noen fortsatt tvilte på det. Den brasilianske TV-programlederen og imagekonsulenten, nå fransk statsborger, legemliggjør en rolig eleganse, en ekte livsglede, langt unna påbudene som ville gitt kvinnekropper en utløpsdato.

Sosiale medier erobret

Cristina Cordula delte nylig en serie bilder på Instagram med teksten «Tilbake til 2016», som viser henne på stranden og på jobb i det da populære M6-programmet «Nouveau look pour une nouvelle vie» (Nytt utseende for et nytt liv). Bildene har skapt en flom av reaksjoner: «Storslått», «Naturlig skjønnhet», «Du har ikke forandret deg!» «Total inspirasjon.» Internettbrukere roser denne kvinnen som ikke beklager alderen sin eller sin offentlige profil, og som omfavner utseendet sitt fullt ut uten å prøve å skjule det.

En trassig gest mot den rådende aldersdiskrimineringen

Ved å velge å fremstå på denne måten utfordrer Cristina Cordula ideen om at man må være diskret eller gjemme seg bort etter en viss alder. Bildet hennes blir en kraftfull gest, et stille budskap til alle kvinner: Vi kan fortsette å elske oss selv, uttrykke oss og vise oss selv, uten å tilpasse oss den evige ungdommens budskap. For mange er det et bevis på at vi kan gjenerobre rom vi trodde ikke lenger tilhørte oss. Det er ikke kroppen som er forstyrrende, men snarere blikket formet av urealistiske standarder.

Til syvende og sist er det ikke bare utseendet som skinner gjennom i Cristina Cordulas bilder, men erfaringen: årene som er levd, prøvelsene som er overvunnet, valgene som er tatt. Hun minner oss om at ekte modernitet, i 2026, betyr å la kvinner leve fritt med kroppene sine – i en alder av 20, 40 eller 61 år.

