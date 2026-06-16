Brasil-supporteren Adriana Lima tiltrekker seg oppmerksomhet på tribunen.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Den brasilianske modellen Adriana Lima er stolt av sin arv og sørget for å støtte Brasil under VM i 2026. Hun dro til stadion for å heie på Seleção, og fanutseendet hennes gikk ikke ubemerket hen på tribunen.

Et stilig oppdatert vifteutseende

For anledningen valgte Adriana Lima et enkelt antrekk. Hun hadde på seg den ikoniske gule drakten til det brasilianske landslaget, som hun smart kombinerte med en dongerijakke og jeans, og skapte dermed et trendy «total denim»-antrekk. En smart måte å forvandle et klassisk fanantrekk til et virkelig moteriktig antrekk, som beviser at det er mulig å støtte laget sitt med stil.

Håret strøket bakover, en signaturdetalj

Adriana Lima valgte glatt og rett hår som frisyre. Denne detaljen, som har blitt en stor trend de siste sesongene, gir et sofistikert og moderne preg til helhetsinntrykket, i kontrast til den avslappede følelsen av jersey og denim. Kombinert med naturlig sminke gir det henne en raffinert eleganse, tro mot hennes modellimage.

En lidenskapelig støttespiller

Utover stilen hennes, var det Adriana Limas entusiasme som virkelig trollbandt alle. Synlig rørt av øyeblikket delte hun sin begeistring og kalte det en «unik mulighet». Hun er opprinnelig fra Brasil, men har aldri lagt skjul på sin tilknytning til landet sitt, som hun stolt representerer internasjonalt. Hennes tilstedeværelse på tribunen, der hun støttet Seleção under denne konkurransen som ble holdt i USA, illustrerer denne nasjonale stoltheten perfekt.

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En modell med internasjonal anerkjennelse

Adriana Lima ble oppdaget for over tjue år siden og har etablert seg som en av sin generasjons mest berømte modeller. Hun er en gjenganger på catwalken og i internasjonale kampanjer, og er en naturlig ambassadør for brasiliansk eleganse, selv på tribunen på et stadion.

Med dette fanverdige antrekket beviser Adriana Lima at eleganse og lidenskap for fotball kan gå hånd i hånd. Med landslagstrøyen, denimen og den elegante frisyren klarte hun å tiltrekke seg oppmerksomhet samtidig som hun viste sin støtte til Brasil. Et utseende som, ikke overraskende, ikke gikk ubemerket hen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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