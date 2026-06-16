Shakira avslører hvorfor VM forandret livet hennes langt utover musikken

For Shakira er VM mye mer enn bare en scene. I et intervju medPeople magazine avslørte den colombianske sangeren og låtskriveren hvor mye denne begivenheten har formet livet hennes – og ikke bare musikalsk. Hun snakket om en forbindelse med fotball som hun føler er «ubrytelig».

En historie som begynner med musikk

Shakiras engasjement i FIFA World Cup går tilbake til 2006, da hun fremførte «Hips Don't Lie» sammen med den haitiske sangeren og rapperen Wyclef Jean. Det var i 2010, med «Waka Waka (This Time for Africa)», at hun virkelig satte sitt preg på konkurransens historie. Hun kom tilbake i 2014 med «La La La (Brazil 2014)», og sementerte sin status som en ikonisk artist i turneringen. Med hver utgave låner Shakira navnet sitt til en sang som har blitt en klassiker.

Et møte som forandret alt

Virkningen FIFA-VM har hatt på livet hennes strekker seg langt utover musikken. Det var under 2010-utgaven at Shakira møtte faren til barna sine, den tidligere fotballspilleren Gerard Piqué, som konkurrerte på den tiden. Fra dette forholdet kom hennes to sønner, Milan (13) og Sasha (11). Sangerinnen kaller dem kjærlig «Waka-barna» sine. «Jeg tror de ble født på grunn av den sangen», betror hun seg, og legger til at de representerer «det vakreste som noen gang har skjedd henne».

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Et bånd hun beskriver som «skjebne»

Da hun ble spurt om hva som trekker henne tilbake til FIFA World Cup gang på gang, svarte Shakira med ett enkelt ord: «Skjebne». For henne har hver utgave noe «magisk» over seg. Hun husker til og med 2014 da hun, gravid med Sasha, ble «avslørt» av fansen sin, som kunne gjette graviditeten hennes på skjermen. Alle disse minnene forsterker hennes tilknytning til arrangementet ytterligere.

En sentral rolle i VM i 2026

Shakira har nok en gang en fremtredende posisjon i år. Hun har allerede opptrådt sammen med den nigerianske sangeren og låtskriveren Burna Boy i åpningskampen, der hun sang «Dai Dai», den offisielle sangen til FIFA World Cup™ i 2026. Hun skal også skrive historie ved å delta i det aller første pauseshowet i et FIFA World Cup, under finalen i juli, sammen med Madonna og det sørkoreanske boybandet BTS.

Mellom globale hits, et avgjørende møte og fødselen av barna sine, opprettholder Shakira en ekstraordinær forbindelse med FIFA World Cup. Mer enn bare en scene, forandret hendelsen virkelig livet hennes. Det er en kjærlighetsaffære med fotball som sangeren tydeligvis ikke vil glemme med det første.