Denne transkjønnede skuespillerinnen bekrefter at en velvalgt svart kjole kan gjøre et varig inntrykk.

Julia P.
@zion.moreno / Instagram

På premieren av filmen «Find Your Friends» i Los Angeles valgte den amerikanske skuespillerinnen Zion Moreno et enkelt, men likevel slående effektivt antrekk. En demonstrasjon av eleganse som trollbandt fansen hennes på Instagram.

En svart kjole med diskret eleganse

For å gå på den røde løperen valgte Zion Moreno en svart satengslipkjole med tynne stropper. Det flagrende snittet og midilengden ga ensemblet et utseende som var både moderne og tidløst. Tro mot «less is more»-filosofien lot skuespillerinnen kjolen tale for seg selv, og kombinerte den med myk sminke og langt, elegant brunt hår. Denne minimalistiske tilnærmingen tjener som en påminnelse om at diskret eleganse fortsatt er et trygt kort på den røde løperen.

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En rød løper for «Finn vennene dine»

Denne opptredenen markerte premieren på «Find Your Friends», en skrekkthriller regissert av Izabel Pakzad, som har premiere på strømmetjenesten Shudder 12. juni. Filmen følger en vennegjeng på en tur til Joshua Tree-ørkenen, hvis tur blir til et mareritt på grunn av lokalbefolkningens fiendtlighet. Zion Moreno spiller sammen med en bemerkelsesverdig rollebesetning, inkludert den amerikanske skuespillerinnen Bella Thorne, den amerikanske skuespillerinnen og modellen Chloe Cherry, den amerikanske skuespillerinnen Helena Howard og den amerikanske skuespillerinnen Sophia Ali.

En representasjonsfigur

Zion Moreno, kjent for rollene sine i serien «Control Z» og nyinnspillingen av «Gossip Girl», har etablert seg som en fremtredende skuespillerinne de siste årene. Hun er også en ledende skikkelse i kampen for bedre representasjon av transpersoner på skjermen, et engasjement hun naturlig legemliggjør gjennom sine roller og offentlige opptredener.

Med denne subtilt raffinerte, svarte kjolen gjorde Zion Moreno en av de mest elegante opptredenene på premieren. Ved å velge enkelhet bekreftet hun at en velvalgt klassiker kan gi et varig inntrykk.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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