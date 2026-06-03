For å feire sin 28. bryllupsdag delte Cindy Crawford et bilde som rørte fansen hennes.

Anaëlle G.
@cindycrawford / Instagram

Den amerikanske supermodellen Cindy Crawford og ektemannen, den amerikanske forretningsmannen Rande Gerber, feirer nesten tre tiår som ektepar. For å markere sin 28. bryllupsdag delte paret nostalgiske bilder på Instagram, som raskt rørte følgerne deres.

En publikasjon full av nostalgi

Den 29. mai, en symbolsk dato, la Cindy Crawford ut to svart-hvitt-bilder. Det første, et minne fra bryllupet deres, viser dem skjære bryllupskaken sammen; det andre, nyere, fanger paret mens de nyter en middag sammen, med en jubileumsdessert på bordet. «Fra dette til det, på et blunk», skrev Cindy Crawford til bildene, før hun la til: «28 vakre år. For et privilegium å være gift med deg.» Tallrike kjendiser, inkludert den amerikanske journalisten Maria Shriver og den amerikanske skuespillerinnen Lisa Rinna, gratulerte i kommentarfeltet.

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Et innlegg delt av Cindy Crawford (@cindycrawford)

Med disse ømme og nostalgiske innleggene minner Cindy Crawford og Rande Gerber oss om at historien deres, som begynte for nesten tretti år siden, ikke har mistet noe av sin varme. Mellom barndomsminner og nylige bilder gir paret følgerne sine en vakker leksjon i varig kjærlighet, bygget på vennskap og gjensidig respekt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
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