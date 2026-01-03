Hun er 29 år gammel og har allerede blitt milliardær takket være sitt unike selskap.

Bare 29 år gammel skrev brasilianske Luana Lopes Lara historie ved å bli den yngste kvinnelige milliardæren som har gjort seg selv, ifølge Forbes magazine. Hun er medgründer av Kalshi, en lovlig online bettingplattform, og legemliggjør en ny generasjon av disruptive kvinnelige gründere.

Fra klassisk dans til MIT: en ekstraordinær reise

Luana Lopes Lara ble født i Brasil i en beskjeden familie – en mor som var matematikklærer og en far som var ingeniør – og satset først på en karriere som profesjonell ballerina i Østerrike. Hun endret kurs ved å melde seg inn på det prestisjetunge MIT (Massachusetts Institute of Technology, et amerikansk forskningsinstitutt og universitet som spesialiserer seg på vitenskap og teknologi), hvor hun møtte sin fremtidige forretningspartner, Tarek Mansour. Sammen fullførte de et praksisopphold innen handel i New York, en opplevelse som inspirerte Kalshi: en juridisk prediksjonsplattform for hendelser i den virkelige verden.

Kalshi: Lovlig veddemål på aktuelle hendelser

Kalshi ble grunnlagt i 2021, og lar brukere vedde på virkelige hendelser – vær, valg, Oscar-resultater – gjennom en infrastruktur regulert av CFTC (Commodity Futures Trading Commission). På bare noen få måneder opplevde plattformen eksplosiv vekst: en femdobling i handelsvolum og en verdsettelse på 11 milliarder dollar. Luana og Tarek eier hver 12 % av selskapet, noe som representerer en estimert formue på 1,3 milliarder dollar.

En suksess uten arv eller nettverk

Luana Lopes Lara hadde ingen startkapital eller privilegert nettverk. Hun kommer fra en beskjeden bakgrunn og banet vei gjennom fortjeneste, innovasjon og visjon. Kalshi revolusjonerer prediksjonsmarkedenes verden ved å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten, der de en gang var forbeholdt en finanselite. Plattformens suksess akselererte, spesielt etter det amerikanske valget, som utløste en økning i registreringer.

En generasjonsfigur, et symbol på en mer inkluderende teknologibransje

I 2025 kom Luana inn på Forbes' liste over verdens rikeste personer, og overgikk dermed ikoniske skikkelser som den amerikanske ingeniøren Lucy Guo (Scale AI) og til og med sangeren Taylor Swift. Med Kalshi, 2 millioner brukere og milliarder av dollar i transaksjoner, blir hun et forbilde for en hel generasjon kvinner innen teknologi. Reisen hennes – fra dansescenen til finansens høyder – legemliggjør en ny entreprenøriell visjon, langt unna de tradisjonelle standardene for nedarvet kapitalisme.

Luana Lopes Laras karriere illustrerer på en kraftfull måte at dristighet, nysgjerrighet og utholdenhet kan omdefinere reglene for suksess, selv i historisk lukkede sektorer. Ved å bygge Kalshi i skjæringspunktet mellom teknologi, finans og regulering, gjorde Luana Lopes Lara mer enn bare å skape et milliardselskap; hun banet vei for en ny, mer tilgjengelig og mer inkluderende måte å drive forretning på.