Search here...

Hun er 29 år gammel og har allerede blitt milliardær takket være sitt unike selskap.

Fabienne Ba.
@luana_lopes_lara/Instagram

Bare 29 år gammel skrev brasilianske Luana Lopes Lara historie ved å bli den yngste kvinnelige milliardæren som har gjort seg selv, ifølge Forbes magazine. Hun er medgründer av Kalshi, en lovlig online bettingplattform, og legemliggjør en ny generasjon av disruptive kvinnelige gründere.

Fra klassisk dans til MIT: en ekstraordinær reise

Luana Lopes Lara ble født i Brasil i en beskjeden familie – en mor som var matematikklærer og en far som var ingeniør – og satset først på en karriere som profesjonell ballerina i Østerrike. Hun endret kurs ved å melde seg inn på det prestisjetunge MIT (Massachusetts Institute of Technology, et amerikansk forskningsinstitutt og universitet som spesialiserer seg på vitenskap og teknologi), hvor hun møtte sin fremtidige forretningspartner, Tarek Mansour. Sammen fullførte de et praksisopphold innen handel i New York, en opplevelse som inspirerte Kalshi: en juridisk prediksjonsplattform for hendelser i den virkelige verden.

Kalshi: Lovlig veddemål på aktuelle hendelser

Kalshi ble grunnlagt i 2021, og lar brukere vedde på virkelige hendelser – vær, valg, Oscar-resultater – gjennom en infrastruktur regulert av CFTC (Commodity Futures Trading Commission). På bare noen få måneder opplevde plattformen eksplosiv vekst: en femdobling i handelsvolum og en verdsettelse på 11 milliarder dollar. Luana og Tarek eier hver 12 % av selskapet, noe som representerer en estimert formue på 1,3 milliarder dollar.

En suksess uten arv eller nettverk

Luana Lopes Lara hadde ingen startkapital eller privilegert nettverk. Hun kommer fra en beskjeden bakgrunn og banet vei gjennom fortjeneste, innovasjon og visjon. Kalshi revolusjonerer prediksjonsmarkedenes verden ved å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten, der de en gang var forbeholdt en finanselite. Plattformens suksess akselererte, spesielt etter det amerikanske valget, som utløste en økning i registreringer.

En generasjonsfigur, et symbol på en mer inkluderende teknologibransje

I 2025 kom Luana inn på Forbes' liste over verdens rikeste personer, og overgikk dermed ikoniske skikkelser som den amerikanske ingeniøren Lucy Guo (Scale AI) og til og med sangeren Taylor Swift. Med Kalshi, 2 millioner brukere og milliarder av dollar i transaksjoner, blir hun et forbilde for en hel generasjon kvinner innen teknologi. Reisen hennes – fra dansescenen til finansens høyder – legemliggjør en ny entreprenøriell visjon, langt unna de tradisjonelle standardene for nedarvet kapitalisme.

Luana Lopes Laras karriere illustrerer på en kraftfull måte at dristighet, nysgjerrighet og utholdenhet kan omdefinere reglene for suksess, selv i historisk lukkede sektorer. Ved å bygge Kalshi i skjæringspunktet mellom teknologi, finans og regulering, gjorde Luana Lopes Lara mer enn bare å skape et milliardselskap; hun banet vei for en ny, mer tilgjengelig og mer inkluderende måte å drive forretning på.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
«Hvis du hadde hatt den kroppen, ville du gjort det samme»: Jennifer Lopez svarer på kritikk om antrekket sitt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Hvis du hadde hatt den kroppen, ville du gjort det samme»: Jennifer Lopez svarer på kritikk om antrekket sitt.

Jennifer Lopez har ingen planer om å beklage stilen sin. Under en konsert i Las Vegas svarte hun...

Julia Roberts deler sin definisjon av kjærlighet som 58-åring.

Julia Roberts lyser opp våre hjerter, ikke bare med sitt legendariske smil og eksepsjonelle karriere, men også med...

På den varme sanden skaper Heidi Klum en sensasjon for det nye året

Heidi Klum feiret ankomsten av 2026 i St. Barts, på Nikki Beach, hvor DJ Diplo opptrådte med et...

Celine Dion bryter tausheten med en rørende nyttårshilsen

Celine Dion brøt en lang stillhet på sosiale medier 31. desember 2025 med en følelsesladet video for å...

Under solen viser Elizabeth Hurley (60 år gammel) frem figuren sin

Elizabeth Hurley fortsetter å vise urokkelig selvtillit. Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten delte et bilde i badedrakt...

En aldrende kropp: hva Andie MacDowell aksepterer som 67-åring

Andie MacDowell har valgt å feire kroppen og alderen sin fullt ut. Hun kjemper ikke mot tiden, men...

© 2025 The Body Optimist