Seks måneder gravid, denne modellen går på catwalken i strandtøy og overrasker internettbrukere

Bør man sette alt på vent når man venter barn? svarte Katie Austin på sin egen måte. Seks måneder gravid gikk den amerikanske modellen på catwalken under Sports Illustrated Swimsuit Runway Show 30. mai i Miami Beach, og viste stolt frem babymagen sin. En opptreden som overrasket noen av publikum.

Å gå på catwalken mens hun er gravid? Et valg hun fullt ut omfavner.

For dette arrangementet, som ble holdt som en del av Miami Swim Week på W South Beach, gikk Katie Austin på catwalken i et grønt strandantrekk som fremhevet graviditeten hennes. En veteran fra arrangementet – dette var hennes sjette opptreden i det berømte amerikanske magasinets moteshow – Katie Austin betrodde at avgjørelsen hennes overrasket de rundt henne. «Hver gang jeg annonserer det, blir folk overrasket», fortalte hun People magazine. Og hun la selvsikkert til: «Det kommer ikke til å bremse meg.»

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En graviditet opplevd med energi

Langt fra å hindre planene hennes, ser dette svangerskapet ut til å gi henne energi. Katie Austin sier hun føler «en annen energi» i år og ser barnet hun venter som en ekstra kilde til stolthet: «Min lille jente vil være det vakreste tilbehøret jeg noen gang har brukt på catwalken», betrodde hun. Hun innrømmer imidlertid at hun har roet ned litt på dette stadiet, og bemerker at magen hennes vokser, samtidig som hun sier at hun fortsatt er «i best mulig form». Hun innrømmet også at hun måtte øve seg mer på å gå, usikker på hvordan den voksende magen ville påvirke holdningen hennes.

En første fødselshjelp

Dette lykkelige mellomspillet kommer noen måneder etter at hun ble annonsert for første gang. 15. mars avslørte Katie Austin at hun ventet barn med ektemannen Lane Armstrong, som hun giftet seg med i mai 2024. For å markere anledningen delte hun bilder fra en gravidfotografering på stranden, der partneren hennes ømt holder om magen hennes. Katie Austin, datteren til Denise Austin, et treningsikon fra 1980- og 1990-tallet, har vært oppslukt av sport og velvære siden barndommen – hun gikk til og med på catwalken sammen med moren sin i en tidligere utgave.

Ved å gå på catwalken mens hun er gravid og selvsikker, sender Katie Austin et positivt budskap om graviditet og selvtillit. Der noen forventet at hun ville trekke seg tilbake, valgte hun å fortsette å gjøre det hun elsker, i sitt eget tempo.