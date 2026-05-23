Som 67-åring skapte Madonna furore i en lavendelfarget fiskenettkjole

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Madonna satte nylig fyr på sosiale medier ved å posere på et disco-dansegulv, kledd i en lavendelfarget nettingminikjole med et avgjort festlig utseende.

En lavendelfarget minikjole i nettingstoff i hjertet av et diskotekdumpbilde

Det var på sosiale medier, i en serie bilder, at Madonna dukket opp i en minikjole med en fyldig, rynket, rund hals, i en vårlig lavendelfarget fargetone. Plagget utstråler letthet og bevegelse, perfekt tilpasset discostemningen som er avbildet på bildene. Det første bildet, tydelig tatt i hennes romslige garderobe, setter umiddelbart scenen: det av et ikon som ikke har noen intensjon om å henge opp danseskoene sine.

Rosa nettingstrømpebukser for et snev av blonder

Tro mot sitt øye for detaljer, la Madonna til et snev av blonder til dette vårantrekket. Under den lavendelfargede kjolen valgte hun et par nettingstrømpebukser i en delikat pudderrosa. Denne blandingen av myke farger og åpent stoff skaper en subtil kontrast, en signatur som Madonna har dyrket i flere tiår. Langt fra å spille det trygt, bekrefter hun nok en gang sitt talent for å undergrave klassiske kleskoder.

Uten unnskyldning maksimalistisk tilbehør

Antrekket er ikke begrenset til bare kjolen og strømpebuksene. Madonna valgte en overflod av tilbehør, i en åpenlyst maksimalistisk stil. Disse inkluderer et par knallrosa skinnhansker med utskjæringer på håndryggene, rosatonede pilotsolbriller med et snev av sølvmetall, og en kort skinnjakke i nyanser av sølv, svart og lilla, pyntet med hvit fuskepels langs halsen. Denne lagdelingen av slående plagg, langt fra å kansellere hverandre ut, skaper et perfekt sammenhengende og teatralsk ensemble.

Tre par sko til en discodronning

Madonna kunne ikke være fornøyd med bare ett par sko. Gjennom bildene bytter hun fottøy flere ganger, noe som forvandler fotograferingen til et veritabelt moteshow. Først ser vi henne lene seg mot en stol og vise frem svarte skinnstøvletter med snøring. Senere bytter hun disse ut med et par metalliske sølvfargede snøresko mens hun snurrer rundt på et sterkt opplyst dansegulv. Til slutt tar hun på seg svimlende blekrosa stiletthæler dekket av strass, som glitrer fra alle vinkler. Tre par, tre stemninger, som alle bidrar til den samme discoenergien.

Et frostet skjønnhetsutseende inspirert av Y2K-æraen

Når det gjelder hår og sminke, holdt Madonna seg tro mot sin signaturstil, samtidig som hun omfavnet et snev av nostalgi. Hun hadde sitt signaturblonde hår med en midtskille, som innrammet ansiktet med myke krøller. For sminken valgte hun et trendy «frostet» utseende: Y2K-inspirert hvit øyenskygge, intens svart eyeliner og en myk rosa leppestift. Dette estetiske valget gjenspeiler stilen fra tidlig på 2000-tallet, og komplementerer perfekt disco-vibben i segmentet.

En nikk til hans «Confessions on a Dance Floor»-æra

Denne bildeserien minnet umiddelbart fansen om en av de mest ikoniske periodene i Madonnas karriere. I bakgrunnen kan man høre «Bring Your Love», samarbeidet hennes med Sabrina Carpenter. Disco-estetikken og atmosfæren i bildene minner direkte om albumet hennes fra 2005, «Confessions on a Dance Floor». Madonna ser dermed ut til å veve en tråd mellom fortid og nåtid, ettersom hun nettopp har gitt ut et nytt klubbinspirert album, «Confessions II».

En implisitt respons på Charli XCX

Utover stilen har dette innlegget en mer rampete undertone. Ifølge flere observatører svarer Madonna subtilt på en uttalelse fra Charli XCX, som hevdet at «dansegulvet er dødt». Gjennom disse bildene av henne som danser energisk under lysene på et dansegulv, ser det ut til at popdronningen tilbyr et lekent svar: nei, dansegulvet er ikke dødt – det handler bare om å spille riktig musikk, ifølge henne. Det er hennes egen måte å minne alle på hennes status som en pioner innen klubbkultur, uten å måtte si et ord.

Madonna beviser nok en gang at hun er et unnvikende ikon, i stand til å forvandle en enkel bildeserie til et mote- og popeventyr. Med sin lavendelfargede fiskenett-minikjole, rosa strømpebukser, lagvise tilbehør og flere par sko, leverer popdronningen en demonstrasjon av stil som er tro mot seg selv.