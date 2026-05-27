I et uventet antrekk skaper denne tennisspilleren oppstyr

En glamorøs svart kjole, et skimrende gullantrekk: Naomi Osaka forvandlet entréen sin på Suzanne-Lenglen-banen til et moteshow. På Roland-Garros utløste antrekket hennes like mye applaus som kritikk.

En entré på banen i en svart gallakjole

Før førsterundekampen mot Tysklands Laura Siegemund gjorde Naomi Osaka en slående entré på Court Suzanne-Lenglen. Den japanske spilleren dukket opp iført en lang svart kjole, verdig en rød løper, designet av den sveitsiske motedesigneren Kevin Germanier. Vel ute på den parisiske grusbanen tok den fire ganger Grand Slam-mesteren av seg kjolen for å avsløre kampantrekket sitt: et skimrende gullantrekk.

En viral video og stående applaus

På litt over en time hadde videoen som ble lagt ut av turneringens offisielle sosiale medier-kontoer allerede passert 140 000 visninger og fått rundt 2000 likerklikk. Naomi Osaka, som ikke er ukjent med å gjøre seg bemerket i Grand Slam-turneringer, ser ut til å ha omfavnet sin status som moteikon, som nå strekker seg langt utover sportens rike. Med et snev av humor innrømmet hun at mens hun prøvde kjolen, følte hun seg som «Eiffeltårnet som blinket ved midnatt», og hun bekymret seg til og med for at solens refleksjoner kunne forstyrre dommeren.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Roland-Garros (@rolandgarros)

Disse oppføringene er ikke universelt populære.

Selv om mange roser hans «kreativitet», overbeviser ikke disse iscenesatte forestillingene alle. Som med tidligere opptredener ser noen observatører det som «et ønske om å skape blest», og debatten om behandlingen av stjerner på kretsen har dukket opp igjen.

Dette er ikke første gang Naomi Osaka har skapt kontrovers. I januar i fjor, under Australian Open, dukket hun opp på Rod Laver Arena iført en plissert kjole over vide hvite bukser, toppet med en stor sløret hatt og parasoll, resultatet av et samarbeid med Hong Kong-designeren Robert Wun. Igjen fordømte noen tennisfans det som «et PR-stunt».

Det er viktig å huske at kroppene til kvinnelige idrettsutøvere, i likhet med kroppene til enhver annen person, ikke bør bli gjenstand for debatt eller dom. Naomi Osakas klesvalg er først og fremst en form for personlig uttrykk. At de kan virke overraskende i en kontekst som Roland-Garros, skyldes hovedsakelig de etablerte normene innen tennis, snarere enn et ønske om å «provosere», være ekstravagant eller «skape blest». Til syvende og sist har disse antrekkene ingen innvirkning på hennes atletiske prestasjoner, og illustrerer bare en annen måte å engasjere seg på banen.

Naomi Osaka er klar til å ta steget opp på banen

Tidligere verdensener, for tiden rangert som nummer 16, Naomi Osaka bekreftet formen sin på banen da hun beseiret Laura Siegemund i strake sett (6-3, 7-6) og debuterte dermed i Paris-turneringen. Denne seieren kommer på et avgjørende tidspunkt for den fire ganger Grand Slam-mesteren, som ofte sliter på den parisiske grusbanen. Den burde i det minste for en stund dempe kritikken som er rettet mot hennes tidligere, ofte overdrevent teatralske, innhopp.

Med sin glamorøse kjole, gullfargede antrekk og opphetede debatter gjorde Naomi Osaka nok en gang en vellykket medieinngang på Roland-Garros. Og selv om valgene hennes fortsetter å splitte meninger, bekrefter de én ting: både på og utenfor banen lar hun ingen være likegyldige.