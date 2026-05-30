I et historisk øyeblikk i Hollywood skapte Miley Cyrus furore i en skulpturell kjole.

Det er et øyeblikk som er etset inn i Hollywoods historie. Den amerikanske sangeren, låtskriveren, musikeren, produsenten og skuespillerinnen Miley Cyrus, som har fått sin egen stjerne på Walk of Fame, gjorde et varig inntrykk i en skulpturell kjole.

En stjerne på Hollywood Walk of Fame

Den 22. mai 2026 mottok Miley Cyrus en stor ære: den 2845. stjernen på Hollywood Walk of Fame, i musikkategorien. Hun nøt dette svært symbolske øyeblikket, som anerkjenner en karriere som strakte seg over nesten to tiår og hennes varige innvirkning på populærkulturen.

En arkivkjole med en skulpturell effekt

For anledningen tok Miley Cyrus et sterkt motevalg: en svart Atelier Versace-kjole fra husets arkiver, en modell fra høstkolleksjonen 2015 som allerede ble sett for over ti år siden på den tysk-amerikanske modellen, programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum på amfAR-gallaen.

Den tettsittende kjolen lekte med gjennomsiktighet, med halterneck-utringning, åpne paneler og spindelvevlignende blondearbeid, kunstferdig plassert på strategiske steder. En skulpturell effekt, tro mot Miley Cyrus' rocke-chic estetikk.

Minimalistisk skjønnhet og rørende tale

For å la kjolen ta plass i scenen, valgte Miley Cyrus et minimalistisk skjønnhetsutseende: elegant blondt hår, sotede øyne, nude leppestift og diskré smykker. Utover stilen hennes, resonnerte talen hennes med publikum. «Det som gjør denne stjernen så spesiell er at den representerer en opphopning av hengivenhet», betrodde hun, og beskrev øyeblikket som «heftig, morsomt og fantastisk». Hun var omgitt av forloveden Maxx Morando, moren Tish og søsteren Brandi.

Fra Hannah Montana til popikon

Denne prisen er virkelig en ekstraordinær reise. Miley Cyrus ble oppdaget som 13-åring i Disney-serien «Hannah Montana», og bygde deretter opp en solokarriere innen musikk etter at serien var over i 2011. Siden den gang har hun gitt ut ni studioalbum og vunnet tre Grammy-priser.

Ved å motta stjernen sin forvandlet Miley Cyrus en karrieremilepæl til et ekte stiluttrykk, og bekreftet at hun er en av de mest «dristige» artistene i sin generasjon.