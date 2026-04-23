Denne sangeren åpner opp om sin bipolare diagnose og hva som har endret seg i livet hennes.

Et år etter at hun offentlig avslørte sine psykiske helseproblemer, reflekterer den amerikanske sangeren, låtskriveren og danseren Kehlani over omveltningen som diagnosen forårsaket. I et nylig intervju beskriver hun en reise preget av «bevissthet, terapi og en ny måte å leve på».

En diagnose som markerer et vendepunkt

I 2025 annonserte Kehlani at hun hadde fått diagnosen bipolar lidelse og borderline personlighetsforstyrrelse. Denne avsløringen forandret hverdagen hennes dyptgående. Hun forklarer at det å sette navn på vanskelighetene sine var et viktig skritt, men at det også kom med en forpliktelse: å bedre forstå hvordan hun fungerer og tilpasse livet sitt deretter.

Terapi, behandling og bevisstgjøring

Siden denne diagnosen har Kehlani implementert flere former for oppfølging, inkludert medisiner og ulike terapeutiske tilnærminger. Hun understreker viktigheten av det hun beskriver som en «mental verktøykasse».

Denne nye bevisstheten gjør det spesielt mulig for henne å identifisere symptomene og utløsere raskere. Hun lærer gradvis å gjenkjenne varseltegnene på anfall, som søvnforstyrrelser, energisvingninger eller endringer i atferd.

Lære å leve «annerledes»

Kehlani forklarer også at hun for tiden definerer en livsstil som passer henne, med tanke på hennes mentale helse. Dette innebærer bedre kommunikasjon med de rundt henne. Hun oppfordrer sine nærmeste til å være oppmerksomme på visse tegn og gripe inn om nødvendig. Denne åpenheten er i ferd med å bli et sentralt element i hennes stabilitet, slik at hun ikke lenger kan møte vanskelige tider alene.

En reise preget av øyeblikk av brudd

Før diagnosen gikk Kehlani gjennom en spesielt intens periode preget av angst, sinne og en form for paranoia. Hun beskriver et brytepunkt som fikk henne til å søke hjelp. I ettertid erkjenner hun at denne fasen var avgjørende: uten denne episoden ville hun kanskje ikke fått en diagnose eller begynt dette arbeidet med seg selv.

En ny fase i livet og karrieren hans

I dag fortsetter Kehlani karrieren sin samtidig som hun integrerer disse nye personlige realitetene. Hun ble nylig hedret med en Grammy-pris, og hun legemliggjør også en mer åpen diskurs om mental helse i musikkbransjen. Historien hennes fremhever et sentralt budskap: å forstå sitt eget sinn er en prosess som krever tid, verktøy og støtte.

Ved å dele sin erfaring bidrar Kehlani til å belyse bipolar lidelse og realitetene som følger med den. Reisen hennes illustrerer både kompleksiteten i diagnosen og mulighetene for vekst den kan tilby gjennom konstant selvrefleksjon og personlig utvikling.