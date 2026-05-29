I en pudderblå kjole lyser denne amerikanske sangeren opp den røde løperen

Den amerikanske sangeren og skuespillerinnen Coco Jones lyste opp den røde løperen på åpningskvelden til American Black Film Festival 2026 på New World Center i Miami Beach. «ICU»-sangerinnen var der for å støtte presentasjonen av «Strung», en film hun spiller i. For anledningen valgte hun en pudderblå kjole og diskrete tilbehør, noe som skapte et romantisk utseende.

En pudderblå kjole

Coco Jones' antrekk var basert på en pudderblå kjole med en tettsittende, men luftig silhuett, designet av Geyanna Youness. Kjolen kjennetegnes av horisontalt rynkede bånd og små sløyfer som gir rytme til det overordnede designet, og kulminerer i en mellomlang kant. En myk silhuett, perfekt i tråd med Coco Jones' stil.

Delikate sølvsandaler

Når det gjelder fottøy, valgte Coco Jones minimalistiske sandaler med sølvhæl. Stilen har en tynn stropp foran, en moderne spiss tå og en ankelstropp festet med en sølvspenne. Laget av metallisk skinn, hviler disse sandalene på en stiletthæl på omtrent ti centimeter, noe som forlenger bena.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Posh Management LA (@posh_management_la)

En stamgjest på den røde løperen

Coco Jones har en spesiell forkjærlighet for sandaler med stropper når hun går ut. Hun hadde nylig på seg et par brune satengsko på Met-gallaen i 2026, samt et rosa par fra Flor de Maria Elva på Billboard Women in Music Awards i 2026. Disse valgene bekrefter hennes preferanse for diskrete og strukturerte sko.

"Strung", i hjertet av kvelden

Denne opptredenen falt sammen med lanseringen av «Strung», en psykologisk thriller regissert av Malcolm D. Lee og produsert av Tyler Perry og Jason Blum. Filmen følger en talentfull fiolinist som er ansatt som musikklærer for datteren til en innflytelsesrik, men gåtefull familie, før urovekkende hemmeligheter dukker opp igjen. Coco Jones spiller hovedrollen sammen med den amerikanske sangeren Chloe Bailey og den britiske skuespilleren Lucien Laviscount. Den presenteres som festivalens åpningsfilm, og vil være tilgjengelig på Peacock fra 26. juni.

Ved å kombinere en pudderblå kjole med elegante sølvsandaler skapte Coco Jones et balansert utseende, der de myke fargetonene komplementerte det diskré tilbehøret. Tro mot stilen sin bekreftet hun sin avslappede fremtoning på den røde løperen, samtidig som hun sjonglerte en musikkarriere og filmprosjekter.