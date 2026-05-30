«Alle er forelsket i henne»: denne fremadstormende skuespillerinnen fascinerer internettbrukere

En ny «skrikdronning» regjerer på internett, og hun heter Inde Navarrete. Den amerikanske skuespillerinnen, som ble katapultert til berømmelse av skrekkfenomenet «Obsession», skaper oppstyr på sosiale medier.

«Besettelse», årets skrekkfenomen

«Obsession» ble lansert på amerikanske kinoer i midten av mai og ble en av de største overraskelseshitene i 2026. Filmen, regissert av den unge filmskaperen Curry Barker, følger Bear, en musikkbutikkansatt som bruker en forbannet gjenstand kalt «One Wish Willow» for å få sin livslange venninne, Nikki, til å bli hodestups forelsket i ham. Naturligvis blir ønsket til et mareritt.

Filmen, som er en blanding av overnaturlig skrekk, psykologisk spenning og temaer knyttet til samtykke, fikk kritikerros med en score på over 90 % på Rotten Tomatoes. Drevet nesten utelukkende av jungeltelegrafen og virale reaksjoner, spilte den inn nesten 74 millioner dollar på verdensbasis med et budsjett på knapt 1 million dollar.

Inde Navarrete, den nye «skrikdronningen»

Kjernen i denne entusiasmen ligger Inde Navarretes opptreden som Nikki. Både kritikere og publikum roser hennes skildring som «like hjerteskjærende som den er skremmende». Skuespillerinnen veksler sømløst mellom flere registre – den «perfekte» og forfrosne kona, den skrikende unge kvinnen i kollapsens midte, og deretter skallet tømt for all energi – noen ganger i løpet av en enkelt scene. Deadline magazine nølte ikke med å krone henne til en bekreftet «skrikdronning».

Hvem er Inde Navarrete?

For de som akkurat har oppdaget henne, er Inde Navarrette langt fra en nykommer. Hun ble født i Tucson, Arizona, og hadde allerede gjort seg bemerket ved å spille Sarah Cushing i serien «Superman & Lois» fra 2021 til 2024. Hun spilte også i «13 Reasons Why». For denne krevende rollen i «Obsession», som hun innrømmer noen ganger skremte henne under innspillingen, sier Navarrette at hun hentet inspirasjon fra Mia Goth i «Pearl». Når det gjelder fremtiden hennes, oppsummerte hun det enkelt: hvis skrekksjangeren vil ha henne, har hun tenkt å bli i den en stund.

Internettbrukere er sjarmert

Det er først og fremst på nettet at «Navarrette-fenomenet» har eksplodert. TikTok-redigeringer, reaksjonsvideoer, fanteorier: sosiale medier er mettet med innhold som hyller henne. I kommentarfeltet går den samme iveren tilbake: «alle er forelsket i henne» og «hun er den nye store stjernen». Mange omtaler allerede Inde Navarrette som den «neste store skrekkstjernen».

Med «Obsession» stjal ikke Inde Navarrete bare showet: hun erobret internett. Med kritikerros og beundring på nett har hun etablert seg som gjennombruddsstjernen i 2026 – og markerer utvilsomt starten på en svært lovende karriere.

I et historisk øyeblikk i Hollywood skapte Miley Cyrus furore i en skulpturell kjole.
Sangerinnen Madison Beer skaper furore i et vintage grønt fløyelskorsett

