Sangerinnen Madison Beer skaper furore i et vintage grønt fløyelskorsett

Den amerikanske sangeren, modellen og skuespillerinnen Madison Beer fortsetter å gjøre inntrykk på turnéen sin. I Barcelona satte hun fyr på scenen i et fantastisk grønt korsett som utløste reaksjoner fra fansen hennes på sosiale medier.

Madison Beer setter fyr på scenen i Barcelona

Mens hun var i Barcelona som en del av sin «Locket Tour», leverte Madison Beer en høyt anerkjent opptreden. Hun delte en karusell på Instagram med tittelen «One Week of the Locket Tour», der hun viste frem antrekkene sine, fanreaksjoner og atmosfæren på konsertene. Selv om hvert av antrekkene hennes gjorde inntrykk, var det et grønt plagg, brukt til konsertfinalen, som spesielt fanget alles oppmerksomhet.

Et populært grønt frynset korsett

Til sin store finale valgte Madison Beer en stroppeløs grønn korsettbody med frynser. En farge som var både livlig og sofistikert, og som trollbandt fansen. Hun hadde det lange håret løst og valgte en myk, naturlig sminke. En subtil balanse mellom sofistikasjon og rockeenergi, tro mot hennes teft for det dramatiske.

En vintage-estetikk som er kjær for Madison Beer

Dette valget passer perfekt inn i den lett gjenkjennelige verdenen fra hennes «Locket»-æra, som trekker på en vintage, nesten viktoriansk estetikk, der medaljonger har symbolsk betydning. Madison Beer, som liker å blande romantiske plagg, korsetter og retro-detaljer, har ofte uttrykt sin forkjærlighet for klær «som allerede har hatt et liv». Denne motefølelsen er tydelig i hvert av hennes sceneantrekk, fra blonder og sløyfer til korsettsilhuetter.

Fansen ble vunnet over.

Publiseringen av antrekket hennes utløste en flom av beundrende reaksjoner. Komplimenter strømmet inn under bildene hennes: mange internettbrukere beskrev henne som «fantastisk», mens andre så henne som «en engel». Dette bekrefter bare hennes status som et moteikon, hvis hver opptreden på scenen blir et sant stiluttrykk.

Med dette grønne korsettet som hun brukte for å avslutte konserten sin i Barcelona, skapte Madison Beer et av de mest iøynefallende antrekkene fra «Locket Tour». Ved å blande dristige farger med vintage-raffinement beviste hun nok en gang at hun mestrer kunsten å forvandle scenen til en ekte catwalk.