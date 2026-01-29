«Nok en stor mage»: Rihanna konfrontert med vedvarende kritikk fra «hatere»

Rihanna kom ikke bare med et «moteuttrykk» i Paris nylig: magen hennes etter fødselen ble nok en gang et yndet mål for hatefulle kommentarer, og avslørte en giftig besettelse av kroppene til kvinner som har blitt mødre.

En barselkropp forvandlet til et debattemne

Under moteuken i Paris blir alle Rihannas opptredener gransket, dissekert og kommentert, langt utover klærne hennes. I stedet for å feire stilen og kreativiteten hennes, fokuserer noe av publikum på magen hennes, som oppfattes som «for synlig selv skjult under den store kåpen», «ikke flat nok», som om kroppen hennes måtte viske ut alle spor av graviditet for å være akseptabel. Denne kritikken er ikke isolerte bemerkninger; den er en del av en lang historie med kroppsskam som Rihanna regelmessig har møtt siden graviditetene.

I den kollektive fantasien forventes det at en kjendis skal «komme tilbake i form», uten mage eller kurver, eller risikere å bli dømt som «slurvete» eller «deformert». Den minste løse kåpe eller voluminøse snitt blir da en unnskyldning for nedsettende kommentarer om magen hennes, som om en kvinne rett og slett ikke kunne kle seg komfortabelt eller leke med proporsjoner uten å bli angrepet.

Rihanna på Diors haute couture vår/sommer 2026-visning under Paris Fashion Week pic.twitter.com/SU4WDVO5Hw — Mer kultur Mindre pop (@culturelesspop) 27. januar 2026

En normalisert kvinnehat forkledd som «meninger»

Kommentarene om Rihannas «store mage» er ikke nøytrale: de er en del av en dypt kvinnefiendtlig logikk som krever at kvinner skal være attraktive, feilfrie og konstant «kontrollerte». Kvinnekropper blir et evigvarende arbeid som alle føler seg berettiget til å kommentere, som om en kvinnes verdi avhengte av den raske forsvinningen av ethvert tegn på morsrollen.

Denne besettelsen har ingenting med helse eller «enkel observasjon» å gjøre, men alt med å kontrollere kvinners kropper. Ved å spesifikt sikte seg inn på magen – et symbol på graviditet, morsrollen og forandring – minner haterne oss på at de nekter kvinner retten til å eksistere i kropper som lever, utvikler seg og markerer tidens gang. Og når den kvinnen er en global stjerne som Rihanna, blir hvert bilde en unnskyldning for å projisere fantasier, påbud og fettfobiske fornærmelser.

Rihanna, en annen måte å vise frem kroppen sin på

Stilt overfor denne hverdagslige volden tar Rihanna et sterkt standpunkt: hun snakker åpent om magen sin etter å ha fått barn og erklærer at hun elsker den, og integrerer figuren sin i stilen sin i stedet for å skjule den. I Paris fortsetter hun å leke med volum, kåper og overdimensjonerte silhuetter, og beviser at en synlig mage ikke forringer stilen, elegansen eller kraften til et antrekk.

Forholdet hennes til klær blir da en mild, men bestemt politisk uttalelse: ja, en kvinne som har blitt mor kan ha mage, kurver, jeans, løstsittende kåper og fortsatt forbli et moteikon. Ved å nekte å tilpasse seg samfunnets forventninger åpner hun et rom der andre kvinner også kan gjenkjenne seg selv i en barselkropp som ikke har blitt visket ut.

Kort sagt, kritikken av Rihannas «store mage» sier ingenting om hennes verdi eller hennes stil; den avslører hovedsakelig et samfunn som fortsatt sliter med å akseptere kvinners virkelige kropper, spesielt etter morsrollen. Ved å fortsette å fremstå som hun er, med magen, frakkene og sin klesfrihet, minner Rihanna oss om en åpenbar sannhet som mange nekter å høre: en kvinnekropp er verken et prosjekt som skal korrigeres eller en kollektiv fantasi, men hennes egen menstruasjon.