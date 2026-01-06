Search here...

Heidi Klum viser frem figuren sin i badedrakt, 52 år gammel

Julia P.
@heidiklum/Instagram

I flere år har Heidi Klum dyrket en digital tilstedeværelse langt unna kunstigheten som ofte forbindes med offentlige personer. Mellom glimt bak kulissene på fotoshoots, familieøyeblikk og øyeblikk med å gi slipp, har Instagram-kontoen hennes etablert seg som et rom der hun visker ut linjene mellom glamour og autentisitet.

Sport ved det tropiske bassenget

Den typiske Victoria's Secret-engelen, tysk-amerikansk modell, TV-programleder og skuespillerinne Heidi Klum, delte sin solfylte ferie med sine 12,7 millioner følgere på Instagram. Tidlig i januar 2026 la programlederen fra «Project Runway» ut en video av seg selv der hun gjorde bicepscurls i en smørgul badedrakt, uten sminke, med bølget askeblondt hår og sølvfargede pilotsolbriller.

Teksten er slagkraftig: «La oss komme oss på jobb», satt til et Britney Spears-lydspor. Heidi Klum trener antagelig med et motstandsbånd og demonterer stereotypier knyttet til kvinner i femtiårene (mindre aktive osv.). Hun utfører repetisjoner, iført en gullkjede og perlekjede, i paradisiske omgivelser: et evighetsbasseng, havet og fjell i horisonten. Dette valget av badetøy og treningsklær illustrerer perfekt filosofien hennes: å holde seg aktiv selv på ferie.

Aktiv ferie med Tom Kaulitz

Samme dag la hun ut en selfie der hun koset seg med ektemannen Tom Kaulitz og broren Bill Kaulitz på stranden, iført rektangulære brune solbriller og matchende gule antrekk. «Sommer for alltid», skrev hun i teksten, og forlenget sommeren til tross for den kommende vinteren 2026. En uke tydelig preget av bilder fra den gylne timen og øyeblikk med delt glede, som bekreftet hennes kjærlighet til varme reisemål.

Heidi Klum ryster opp i ting ved å projisere et naturlig bilde. I sine ufiltrerte bilder hyller hun en 52 år gammel kvinne som dekonstruerer stereotypiene knyttet til kvinner i femtiårene – angivelig mindre aktive eller mindre synlige. Budskapet er klart: velvære er prioriteten, enten det betyr å trene eller slappe av i solen. En fri kvinne som lever ferien sin på sine egne premisser.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
