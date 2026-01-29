Mistenkt for å ha gjennomgått kosmetisk kirurgi, reagerer denne modellen bestemt

Amelia Gray, modell og datter av den amerikanske skuespillerinnen Lisa Rinna, ble nylig anklaget for flere plastiske operasjoner fra en kosmetisk kirurg på Instagram. Hun svarte bestemt og forsvarte sin ærlighet angående kroppsvalgene sine.

Rykter drevet av et viralt innlegg

28. januar 2026 publiserte innholdsskaperen Molly Bailey en karusell med før-og-etter-bilder av Amelia Gray, der hun anklaget henne for å ha fått kinn- og leppefyll, fjernet kinnfett, neseplastikk, kjevefyll og Botox-injeksjoner før hun fylte 25 år. Bailey satiriserte rollen hennes i «The Beauty», Ryan Murphys satiriske serie om urealistiske skjønnhetsstandarder, der Amelia Gray benekter å ha fått noen fyllstoffer. Amelia Gray kommenterte: «Vel, søster, du skriver falske nyheter om kvinner, slutt med det! Kvinner må støtte hverandre.»

Et ærlig og selvsikkert svar

Amelia Gray presiserte at hun brukte SkinVive (hyaluronsyre for kinnhud, uten en varig fillereffekt), og ikke tradisjonelle leppefyllere: «Jeg sa bokstavelig talt det jeg puttet i leppene mine ...» Stilt overfor anklager om løgn, innrømmet hun å ha gjennomgått neseplastikk og detaljerte sin historie, som hun forklarte til Variety : en medisinsk reduksjon på brystet som 16-åring for å forhindre sepsis fra en piercing, etterfulgt av mislykkede implantater som krevde akutt rekonstruksjon. Amelia Gray forklarte at hun angrer på at hun lot en eldre eks påvirke valgene hennes, men avfeide de ubegrunnede spekulasjonene.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av (っ◔◡◔)っ ♥ Amelia ♥ (@ameliagray)

Paradokset med skjønnhetsstandarder

Denne konflikten fremhever dobbeltmoralen som pålegges modeller: kritisert hvis de gjennomgår plastisk kirurgi, og sett med mistenksomhet hvis de ikke gjør det. Amelia Gray, i sin rolle i «The Beauty», utfordrer direkte disse giftige normene samtidig som hun taler for kvinnelig solidaritet mot forhastet dom. Hennes inngripen gjenspeiler den amerikanske skuespillerinnen og regissøren Brittany Snow, som nylig nektet for å ha gjennomgått en operasjon i en lignende sak.

Amelia Gray forvandler dermed angrepene til en bønn om autentisitet, og nekter å la kroppen sin bli en «spekulativ slagmark». Hennes bestemte svar – en blanding av medisinsk ærlighet og en oppfordring til søsterskap – inviterer oss til å revurdere hvordan vi gransker kvinners utseende i sosiale mediers tidsalder.