Ved bassenget gjenoppliver Kylie Jenner en trend fra 2000-tallet.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner fortsetter å påvirke trendene mens hun slapper av ved et solfylt basseng. I en serie bilder delt på Instagram viser hun seg i frodige, grønne omgivelser, mellom lyse solsenger i tre og turkis vann, med et sommerlig utseende som umiddelbart fanger blikket: en delikat midjekjede, direkte inspirert av estetikken fra 2000-tallet.

Midjekjedet, et motesymbol fra 2000-tallet

Y2K-stilen, som allerede er allestedsnærværende på catwalken og sosiale medier, bekrefter sin tilbakekomst, og Kylie Jenner tilbyr her en moderne og minimalistisk versjon. Sammen med lett oppkneppede hvite jeans og en gjennomsiktig blomstrete topp fremhever kjedet silhuetten samtidig som det gir et subtilt juvelpreg, et ikonisk signatur fra dette tiåret preget av sterkt tilbehørsbasert mote.

Magekjedet, et sentralt tilbehør fra begynnelsen av 2000-tallet, var en del av en trend som feiret silhuetter fremhevet av kroppssmykker. Det ble populært på den tiden av en rekke kjendiser og popikoner, og gjør comeback i 2026 i en mer raffinert versjon, tilpasset dagens estetiske standarder.

På bildet lagt ut av Kylie Jenner er den delikate kjeden diskré, men strukturerer likevel hele antrekket. Denne typen smykker, ofte båret lavt på hoftene, fremkaller umiddelbart år 2000-estetikken, preget av hoftelange jeans, gjennomsiktige stoffer og lette lag-på-lag-på-lag-klær. Denne gjenopplivingen er en del av en bredere trend der mote fra tidlig 2000-tall dukker opp igjen i moderne kolleksjoner, spesielt gjennom gjennomsiktige topper, lavt utskårne silhuetter og minimalistisk metallisk tilbehør.

En perfekt mestret sommerestetikk

Bildets komposisjon bidrar også til antrekkets visuelle effekt. Mellom frodig vegetasjon og naturlig lys fremkaller atmosfæren et sommerlig mellomspill, perfekt for flytende silhuetter og gjenoppdagede vintageinspirasjoner. Den myke frisyren og den naturlige sminken fullfører antrekket og forsterker et inntrykk av studert enkelhet. Tro mot stilen sin favoriserer Kylie Jenner her en balanse mellom trendy og avslappet, en posisjonering som bidrar til å gjøre hennes opptredener til faste kilder til moteinspirasjon.

Med dette antrekket fotografert ved bassenget illustrerer Kylie Jenner nok en gang den vedvarende populariteten til 2000-tallsstilen. Midjekjedet, gjenopptatt i en moderne og subtil versjon, skiller seg ut som et av sesongens viktigste tilbehør, og bekrefter den vedvarende appellen til Y2K-estetikken.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Som 40-åring skaper denne amerikanske modellen furore i en oransje jumpsuit
Article suivant
«Jeg er henrykt over å spille eldre kvinner»: Lisa Kudrow velger å omfavne alderen sin uten Botox, som 62-åring.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

