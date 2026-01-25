Search here...

Denne amerikanske modellen, som er tobarnsmor, lyser opp de snødekte toppene.

Léa Michel
Jasmine Tookes/Instagram

Jasmine Tookes, ikonisk Victoria's Secret-modell og tobarnsmor, satte nylig fyr på Instagram med en serie bilder tatt i et fantastisk snødekt landskap. Den amerikanske modellen stråler, poserende i et ultra-elegant helsvart antrekk: et tettsittende sportsantrekk fra Goldbergh, som blander eleganse og funksjonalitet for å trosse fjellene.

Et utseende som er universelt anerkjent på sosiale medier

Disse bildene, som ble lagt ut i midten av januar, fanger hennes magnetiske aura midt i den uberørte snøen, med fantastisk fjellutsikt og minimalistisk styling. Som mor til Mia Victoria (født i 2023) og et nylig kjærkomment andre barn, legemliggjør hun en kraftfull og rolig femininitet. Fanreaksjonene har vært enstemmige og entusiastiske: «Storslått», «En utrolig aura», «Det ser ut som en James Bond-film, jeg elsker den.»

Kommentarene strømmer inn under innleggene hennes, og de roser karismaen og stilen hennes som forvandler snøen til et Hollywood-bakteppe. Det er ikke første gang Jasmine har utmerket seg i vinterlige svarte klær – hun delte allerede et lignende treningsantrekk 17. januar – men denne økten i høyden forsterker imaget hennes som en inspirerende kvinne, som lykkes med å balansere morsrollen og en karriere på toppnivå.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Jasmine Tookes (@jastookes)

En strålende mor og en tidløs engel

Etter å ha gått på catwalken på Victoria's Secret Fashion Show i 2025 mens hun var ni måneder gravid, fortsetter Jasmine Tookes å feire gledene ved å være foreldre på sosiale medier. Hun har vært gift med gründeren Juan David Borrero siden 2021, og deler autentiske familieøyeblikk og beviser at modellering også gir rom for personlig balanse. Hennes snødekte innlegg, langt fra catwalken, viser en kvinne som naturlig lyser opp selv de kaldeste omgivelsene, og inspirerer tusenvis av følgere med sin ynde.

Disse vinterbildene minner om Jasmine Tookes' meteoriske oppgang, spesielt som en Victoria's Secret-engel siden 2015. Ved å velge snø og svart for å skinne, blander hun mote, natur og morsrollen i en fengslende visuell fortelling.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
