«Det er ute av kontroll»: Denne streameren overveldet av en bølge av nettmobbing

Pokimane – hvis egentlige navn er Imane Anys – er en nøkkelfigur innen global strømming og har etablert seg som en av de mest fulgte innholdsskaperne i sin generasjon. Bare 27 år gammel har den marokkansk-kanadiske streameren samlet millioner av følgere på Twitch, YouTube, Instagram og TikTok.

Pokimane, et evigvarende mål for kritikk

Bak den meteoriske veien til berømmelse møter den marokkansk-kanadiske skaperen konstant trakassering, spesielt voldsom på sosiale medier der hvert bilde eller video hun legger ut utløser en strøm av negative kommentarer. Kritikken overgår langt den gjennomsnittlige kvinnelige streameren, og er ofte farget av kvinnehat, noe mange internettbrukere har bemerket på Twitter og Reddit.

Begreper som «simp» for hennes mannlige fans (en person som viser overdreven oppmerksomhet eller hengivenhet til noen, ofte en mann til en kvinne, i håp om å oppnå noe intimt) eller anklager om «falsk positivisme» dukker stadig opp igjen, og forsterker et giftig klima.

Et lett mål for kvinnehat på nett

Pokimane har ofte offentlig fordømt disse angrepene. Under direktesendinger forklarte hun hvordan kvinnelige streamere blir utsatt for uforholdsmessig behandling så snart de uttrykker en mening, med reaksjoner beskrevet som kvinnefiendtlige: «Måten folk behandler meg på, fraråder enhver annen kvinne i rommet å snakke ærlig.» Hun siterte til og med en nybegynner som betrodde seg til henne om sin frykt for å strømme uten sminke, etter å ha sett hva hun hadde utholdt.

På Twitter snakker brukere i det siste om trakassering som «kommer ut av kontroll», med «brigader» organisert som svar på tidligere kontroverser, som den med den amerikanske YouTuberen og streameren JiDion i 2022, der følgerne hans bombarderte ham med truende meldinger. Selv kvinner på Twitch angriper ham for å få synlighet, noe som skaper en ond sirkel av internalisert kvinnehat.

Gjentakende hendelser og en betydelig innvirkning

Dessverre er slike tilfeller altfor vanlige: i 2020 avslørte Pokimane motbydelige meldinger om utseendet sitt, noe som fikk Twitch til å stramme inn reglene mot trakassering. Nylig har besatte fans sporet adressen hennes, noe som tvinger henne til konstant årvåkenhet. Reddit-innlegg fra 2025 fremhever hvordan hun har blitt et «symbol på kvinnehat» for noen, med hatkampanjer forsterket av algoritmer.

Til tross for dette nekter Pokimane å bli brakt til taushet, og nekter til og med å slutte å strømme av økonomiske og personlige årsaker, som hun forklarte: hun ønsket å sikre foreldrenes fremtid. Innholdet hennes – reaksjoner, koselige vlogger og dramaanalyser – fortsetter å dominere feedene, noe som beviser hennes motstandskraft i møte med denne «ukontrollerbare bølgen».

En oppfordring til fellesskapet og plattformen

Denne trakasseringen er dessverre ikke en isolert hendelse: den gjenspeiler et strukturelt problem på plattformer som Twitch, hvor kvinnelige streamere er overrepresentert blant ofrene for trakassering på nett, ofte avfeid som bare «drama». Pokimane legemliggjør denne kampen og forvandler kanalen sin til et innholdskraftverk til tross for trollene, men til hvilken pris? Lojale fans og observatører etterlyser mer moderasjon, og påpeker at bak ikonet ligger en kvinne utmattet av en daglig strøm av nådeløs kritikk.

Avslutningsvis illustrerer Pokimanes historie de vedvarende problemene i nettsamfunn, hvor kvinners suksess altfor ofte blir et påskudd for hat. Hennes tilfelle er ikke et unntak, men snarere et symptom på et bredere problem som rammer mange kvinnelige innholdsskapere. Selv om hennes motstandskraft er beundringsverdig, bør den ikke være en forutsetning for suksess på disse plattformene. Ansvaret ligger like mye hos sosiale medier som hos brukerne: uten kollektiv bevissthet og konkrete tiltak mot nettmobbing, vil disse «ukontrollerbare bølgene» fortsette å stilne stemmer – og ambisjoner – før de får en sjanse til å uttrykke seg fullt ut.