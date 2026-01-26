Search here...

I en slående fotoseanse utstråler Margot Robbie en «barokk eleganse».

Léa Michel
I en fotoseanse fremstår den australske skuespillerinnen og produsenten Margot Robbie og den australske skuespilleren Jacob Elordi i perfekt stilharmoni. Skuespillerduoen, blant de mest innflytelsesrike i Hollywood akkurat nå, legemliggjør en moderne visjon av Versaces barokke eleganse, en blanding av visuell kraft og skulpturell raffinement.

En duo i perfekt stilistisk symbiose

Under fotografens linse stråler Margot Robbie i et svart antrekk utsmykket med gullbroderi, bestående av en topp og matchende bermudashorts fra Versace. Antrekket kjennetegnes av gullmotiver inspirert av solen og barokke arabesker, som blander overdådighet og modernitet. Hennes flagrende, bølgete blonde hår forsterker ytterligere denne auraen av strålende femininitet.

Overfor henne svarer Jacob Elordi med en perfekt kalibrert visuell harmoni: skuespilleren har på seg Versace-bukser utsmykket med det samme gullmotivet, som han kombinerer med en svart Supreme x Hanes-tanktopp for en subtil, men effektiv kontrast. Resultatet: en delikat balanse mellom kunstnerisk raffinement og avslappet stil.

Barokk eleganse, et felles språk

Denne fotoshooten illustrerer kraften i en klesdialog: den til et filmatisk par som er mytologisert av mote. For både Margot Robbie og Jacob Elordi blir gull og svart symboler på en gjenoppdaget eleganse, der tekstur og lys samhandler. Versaces resolutt barokke tilnærming finner et nytt liv her, båret av den selvsikre og magnetiske tilstedeværelsen til de to skuespillerne.

En estetikk som overskrider sjangere

Utover utseendet gjenspeiler dette samarbeidet en bredere utvikling i stilkoder: grensen mellom feminint og maskulint viskes ut til fordel for en felles estetikk. Margot Robbie og Jacob Elordi representerer en generasjon kjendiser som ser på mote som en lekeplass, et rom for uttrykk der koordinering blir et språk i seg selv.

Margot Robbie og Jacob Elordi gjorde et slående opptreden for Vogue Australia. Med Versace som sin røde tråd minnet de to skuespillerne oss på at mote kan være en kunst å harmonisere kontraster – fra ekstravaganse til enkelhet, fra barokk til moderne. En mesterklasse i stil, ren og enkel.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
