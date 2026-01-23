Search here...

Som 44-åring viser denne brasilianske modellen frem figuren sin på stranden

Anaëlle G.
Den brasilianske modellen og skuespillerinnen Alessandra Ambrosio la nylig ut et bilde på Instagram som umiddelbart skapte furore. Den tidligere Victoria's Secret-engelen stråler på en tropisk strand, med føttene i turkis vann, vendt mot en horisont av fjell og seilbåter.

Naturlig eleganse

Kledd i et safranoransje antrekk – shorts og bolero (en kort jakke/oppkneppet vest) – og toppet med en stråhatt, utstråler den brasilianske modellen en strålende og fredfull skjønnhet. Dette bildet, sannsynligvis tatt i Brasil, gjenspeiler Alessandras tilknytning til røttene sine, samt hennes engasjement for en livsstil som balanserer sport, velvære og personlig likevekt.

En bølge av beundring på nett

Innlegget genererte hundretusenvis av likerklikk på bare noen få timer og et skred av ros. Internettbrukere applauderte enstemmig hennes tidløse karisma: «Du er en gudinne, tidløs!» , «Som 44-åring er du mer inspirerende enn noensinne», «Absolutte mål på stranden.» Mellom hjerte- og ild-emojier og beundringskildringer var støtten overveldende.

Som ambassadør for velværemerker og medgründer av sin egen badetøykolleksjon, inspirerer Alessandra Ambrosio langt utover catwalken. Disse strandbildene er en del av en konsekvent bane: den til en kvinne som navigerer gjennom årene med ro, en autentisitet som fansen hennes fortsetter å feire.

