«Hun har ikke forandret seg»: Jessica Alba deler gamle bilder som 44-åring

@jessicaalba/Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen, modellen og gründeren Jessica Alba har lagt ut gamle bilder av seg selv fra 2016, noe som har skapt en bølge av beundring på sosiale medier.

Nostalgi garantert: Snapchat-æraen i bilder

Jessica Alba delte et verdifullt tilbakeblikk på Instagram, der hun avdekket ikoniske bilder fra 2016, året velsignet med Snapchat-filtre, boomeranger og sepia-toner. Skuespillerinnen sees i en stil som er svært karakteristisk for tiden: skinny jeans med støvler, blomsterkroner, fredstegn, dristige sideskjær og vippeextensions.

Kostymefester, bekymringsløse netter og en lidenskap for SoulCycle fullfører dette bildet av en leken, men kalkulert «gullalder». Bildeteksten, en levende hyllest til disse «nøye planlagte, men frie» øyeblikkene, vant umiddelbart millioner av fans: «Hei 2016 – Tiden med Snapchat-filtre, boomeranger, sepiatoner, 1 bilde på rutenettet. Fredstegn og blomsterkroner. Skinny jeans med støvler, kostymefester, bekymringsløse netter. Av og til (aggressiv) sideskill, vippeextensions. SoulCycle-avhengighet. En gullalder for å være leken, nøye planlagt og strategisk tenkning i full effekt, og øyeblikk for å være fri. For en tid!»

Fansen er enstemmig enige: «Hun har ikke forandret seg.»

Reaksjonen var umiddelbar og enstemmig. Kommentarene strømmet inn, og alle fremhevet den tilsynelatende tidløsheten til ikonet fra «Sin City» og «Fantastic Four». «Hun har ikke forandret seg!» var slagordet, gjentatt tusenvis av ganger. «Identisk med innen 10 år», «Fortsatt like strålende», «Tiden har ikke noe tak på henne».

Jessica Alba, trebarnsmor og suksessfull gründer med merkevaren Honest Company, demonstrerer nok en gang sin utholdenhetskraft. Disse bildene, en blanding av 2010-tallets letthet og naturlig eleganse, minner oss om hvorfor hun fortsatt er en elsket figur i showbusiness.

Dette innlegget er langt fra ubetydelig: i år 2026, mens hun stråler sterkt i Hollywood og på sosiale medier, velger Jessica Alba nostalgi for å feire sin egen utvikling. Langt unna dagens rendyrkede standarder, fanger disse bildene fra 2016 en autentisitet som gir gjenklang. Fansen ser i dem bevis på en tidløs skjønnhet, som bekrefter hennes status som en evig stjerne.

