På tribunen støtter denne portugisiske modellen landet sitt gjennom bilder som skaper reaksjoner.

Léa Michel
@sarasampaio / Instagram

Sara Sampaio viste stolt frem landslagsfargene sine. Den portugisiske modellen gikk på tribunen under FIFA World Cup 2026™ for å støtte laget sitt, Portugal. På Instagram delte hun en serie bilder ledsaget av en humoristisk bildetekst – «Sett meg på banen, trener!» – som absolutt fikk en reaksjon fra følgerne hennes.

En personlig Portugal-drakt

For anledningen hadde Sara Sampaio på seg hele fanantrekket. Modellen hadde på seg en portugisisk landslagstrøye, personlig med navnet hennes – «Sara Sampaio» trykt på ryggen – som hun kombinerte med jeans. Hun smilte og utstrålte en smittende entusiasme, stolt av å støtte landet sitt. Et antrekk som var både enkelt og strålende, perfekt i tråd med kampdagens ånd.

En lidenskapelig støttespiller

Utover antrekket hennes, er det entusiasmen hennes som virkelig skinner gjennom. «Sett meg på banen, trener! Vamos!» skrev Sara Sampaio under bildet, med et snev av selvironisk innstilling, og uttrykte tydelig sitt ønske om å oppleve spenningen sammen med Seleção. Hun er opprinnelig fra Portugal, og har aldri lagt skjul på sin tilknytning til landet sitt, som hun støtter inderlig under store turneringer. Denne opptredenen på tribunen er nok et eksempel på det.

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Et innlegg delt av Sara Sampaio (@sarasampaio)

Bilder som skaper oppstyr

Ikke overraskende utløste dette innlegget en bølge av reaksjoner. I kommentarfeltet roste internettbrukere Sara Sampaios energi og gode humør, samt hennes fanlignende opptreden. Mange likte å se henne heie på laget sitt i en festlig atmosfære. Dette bekrefter bare Sara Sampaios popularitet, ettersom hun har millioner av følgere.

Med disse bildene fra tribunen beviste Sara Sampaio at hun var en av Portugals mest ivrige supportere. Med sin personlige drakt, gode humør og sine kunnskapsrike blunker sjarmerte hun fansen sin, og bekreftet at atmosfæren på tribunen også er en del av skuespillet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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