Med sine metalliske ballerinasko bekrefter Emma Roberts at denne trenden er tilbake.

Ballerinaskoene er ikke ferdige ennå. På et motearrangement i New York gjenoppfant den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Emma Roberts denne ikoniske skoen med et sølvfarget metallisk par, noe som bekrefter trendens sterke comeback sommeren 2026.

Metalliske ballerinasko som forårsaker en sensasjon

Emma Roberts deltok nylig på et moteshow i New Yorks SoHo-nabolag, hvor hun gjorde et slående inntrykk med skoene sine. Hun valgte et par sølvfargede ballerinasko i metallisk lakkskinn, forsterket av et smart kryssende stroppedesign som minner om Mary Jane-sko. Stilen skilte seg også ut med sin avrundede tå og høye vridd, som gir mer dekning på toppen av foten – en veldig trendy detalj.

Et komplett og fargerikt moteutseende

Resten av antrekket var like elegant. Emma Roberts hadde på seg et fargerikt, reiseinspirert skjørt med trykk, kombinert med en langermet, ribbet topp i en lys ceruleanblå farge. Håret hennes var satt opp i lange, flagrende blonde bølger, og hun fullførte antrekket med en liten beige veske. Det lekne skjørtet komplementerte den diskré elegansen til toppen og tilbehøret perfekt.

Ballerinaskoene, en viktig trend for sommeren 2026

Med dette valget bekrefter Emma Roberts en trend som ikke viser tegn til å avta: det store comebacket til ballerinasko. Når sommeren 2026 nærmer seg, blir den flate skoen allestedsnærværende, brukt av en rekke kjendiser.

Den spanske sangeren, låtskriveren, musikeren, produsenten og skuespillerinnen Rosalía tok den nylig i bruk i en rynket versjon, mens den britiske sangeren, låtskriveren, musikeren og skuespilleren Harry Styles har lagt den til repertoaret sitt for seremonier og TV-opptredener. Et bevis på at ballerinaskoene, lenge henvist til den «beskjedene» kategorien, gjenoppfinner seg selv: tilgjengelig i metalliske versjoner, med stropper eller til og med med en høy vridd, hevder de seg nå som et ekte moteuttrykk i seg selv.

Ved å velge metalliske ballerinasko som er like originale som de er elegante, har Emma Roberts skapt et av de mest inspirerende antrekkene for øyeblikket – og bekrefter at flate sko definitivt har gjenvunnet sin plass i moteverdenen. Det er en enkel trend å ta i bruk, og en som lover å bli vår favorittsko hele sommeren.